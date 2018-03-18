Владимир Путин проголосовал на выборах Президента России

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Глава государства проголосовал на избирательном участке номер 2151, расположенном в здании Российской академии наук в Гагаринском районе Москвы, сообщает kremlin.ru.***Вопрос: Владимир Владимирович, какие планы на день?В.Путин: Рабочие: у меня пара встреч рабочих сегодня.Вопрос: Какой процент голосов будете считать для себя успешным?В.Путин: Любой, что даёт право исполнять должность Президента Российской Федерации.Вопрос: Владимир Владимирович, Вам трудно, наверное, сделать выбор: за себя – неудобно. Или через «не могу»?В.Путин: Почему через «не могу»? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для развития страны.Фото: kremlin.ru