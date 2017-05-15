Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».

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«Закон принят в первом чтении на заседании Годумы РФ 12 апреля. Этот закон требует доработок и я думаю, в последующих чтениях мы их увидим. Также обсуждается постановление ЦИК о том, чтобы отменить так называемое крепостное избирательное право. Иными словами, люди, которые много лет живут в других местах и прописаны в соседнем субъекте, могли бы реализовать свое избирательное право. Это первая категория граждан, их примерно 5 миллионов человек по всей России. Эти люди иногда физически не могут получить открепительное удостоверение и проголосовать. Вторая категория граждан, это примерно 1 миллион человек, это люди, которые на момент выборов уезжают и не смогут оказаться на участке по месту регистрации. Они могут обратиться в УИК или ТИК, прорабатывается вопрос сотрудничества с МФЦ и сайтом Госуслуги. И еще категория граждан, которым срочно понадобилось уехать буквально за 4 дня до выборов. У них появляется возможность подать заявление, документ будет предусматривать отрывную защитную марку. Все можно будет проверить. Для таких избирателей будут определяться конкретные ТИКи. Механизм новый, механизм революционный даже для избирательной системы и он снимет много вопросов и претензий, которые высказывались со стороны оппонентов по поводу и досрочного голосования, и открепительных удостоверений. Самарский регион готов к этим изменениям, они не повлекут огромных затрат, предстоит провести обучение членов участковых избирательных комиссий».