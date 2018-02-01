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Новости /  Политика /  Выборы 2018  

В преддверии выборов: новая услуга на базе МФЦ

1 февраля 2018 17:10
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В преддверии выборов: новая услуга на базе МФЦ
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В прошлом году в избирательном законодательстве произошли серьезные изменения, касающиеся порядка голосования.

Так, если в день голосования избиратель будет в отъезде и не сможет прийти на свой избирательный участок, то он теперь имеет возможность проголосовать по месту фактического нахождения. Для этого не потребуется оформлять открепительное удостоверение, как раньше. Достаточно заранее подать соответствующее заявление в избирательную комиссию, на Портале государственных услуг Российской Федерации gosuslugi.ru или в МФЦ Самарской области. Избиратель будет исключен из списка избирателей по месту регистрации и включен в список избирателей по месту фактического пребывания в день голосования. Воспользоваться данной услугой можно только раз. Соответствующие заявления многофункциональные центры будут принимать с 31 января по 12 марта включительно, в том числе и самарский МФЦ.

31 января Центр государственных и муниципальных услуг № 6 МАУ городского округа Самара «МФЦ» в числе остальных центров принял первых заявителей, желающих подать документы по новой услуге.

Молодой специалист Альбина Багаутдинова родилась и выросла в Шентале. После окончания самарского ВУЗа осталась жить в Самаре: здесь друзья, любимая профессия, ставший уже привычным ритм городской жизни.

Выборы президента, по словам Альбины, особое событие для всех граждан страны, в голосовании примет участие и вся ее большая семья – родители и многочисленные родственники. Сама же девушка по месту регистрации - в Шентале - проголосовать не сможет. В день голосования ей, как члену наблюдательной комиссии, предстоит присутствовать на одном из избирательных участков в Самаре. Проголосовать Альбина сможет только в Самаре. Раньше, для того, чтобы исполнить свой гражданский долг, ей потребовалось бы отпрашиваться с работы, чтобы съездить в Шенталу за 200 км. для оформления открепительного удостоверения. Теперь все стало гораздо проще. Для того чтобы проголосовать, достаточно подать заявление в МФЦ о включении в список избирателей на удобном избирательном участке. МФЦ располагается совсем рядом с ее домом – в мкрн. Крутые Ключи.

Особенности и преимущества новой услуги представителям СМИ прокомментировали секретарь Избирательной комиссии Самарской области Н.В.Таран, начальник Центра государственных и муниципальных услуг № 6 Н.Г. Долгашева, начальник отдела организации оказания государственных и муниципальных услуг ГКУ СО «УМФЦ» Р.С.Азаматов.
 
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Комментарии



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