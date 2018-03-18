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Сельчане отложили домашние дела, чтобы проголосовать за президента России. В Кинель-Черкасском районе Самарской области работали 50 избирательных участков. Самый крупный – в Образовательном центре №2. С восьми часов утра сельчане активно приходили голосовать, несмотря на снежные заносы и домашние дела.Одним из первых в УИК опустить свой бюллетень в урну пришел глава района Сергей Радько. «Сегодня очень важный день. Праздник, который дает нам возможность всем жителям района и страны сделать выбор, определиться с будущим нашей страны. Я очень надеюсь, что жители правильно понимают сегодняшний день, его серьезность и проявят свою гражданскую позицию», – рассказал Сергей Радько.