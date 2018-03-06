Студенческий проект "Точка Роста". Кем создан, для кого и на какие средства
6 марта 2018 20:18
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По данным нашего агентства, разработчиком этого проекта является ООО «Молодежная тренинговая компания».
Кроме того, редакция нашего Агентства выяснила, что эта организация так же является победителем электронного аукциона от 17.11.2017 №0142200001317013505 в результате которого с ООО «Молодёжная тренинговая компания» был заключен контракт от 21.12.2017 № Ф.2017.558059 на основании документа 0142200001317013505-1 на «Оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в пределах и способами, предусмотренными лицензионным соглашением конечного пользователя с производителем приобретаемых программ для ЭВМ» на сумму 24 000 000 рублей.
Всвязи с этим у нашей редакции возникли вполне закономерные вопросы:
1) Потратило ли ООО «Молодежная тренинговая компания» на этот проект («Точка Роста) 24 миллиона рублей из бюджета?
2) Каким образом осуществляется подписка студентов на мобильное приложение? Добровольно или добровольно-принудительно?
3) Каким образом компания защищает персональные данные студентов и каковы гарантии, что эти данные не попадут в руки «третьих лиц»?
Мы задали интересующие нас вопросы директру ООО «Молодежная тренинговая компания» Дмитрию Солянникову и получили исчерпывающие ответы.
По словам Дмитрия Солянникова ООО «Молодежная тренинговая компания» действительно стала победителем электронного аукциона от 17.11.2017 г. "При этом средства в объеме 24 млн. руб., полученные в рамках исполнения обязательств по Государственному контракту, не были затрачены на разработку и создание приложения «Точка роста», данный Государственный контракт не имеет отношения к проекту «Точка роста». Проект «Точка роста» инициирован и является идеей Совета старост Самарской области, реализуется за счет поддержки, оказываемой Советом ректоров Самарской области."
Как выяснилось из ответа Дмитрия Солянникова, целевой аудиторией проекта «Точка роста» являются академические группы студентов высших и средне-специальных учебных заведений Самарской области. Основной функционал приложения включает возможность для старост академических групп получить промо-код своей группы и поделиться им со своими одногруппникам, отметиться (зачекиниться) в месте проведения мероприятия, а также возможность выложить селфи с мероприятия.
"Важно отметить, что приложение «Точка роста» не является самостоятельным проектом, это всего лишь инструмент для реализации большого конкурса «Точка роста», направленного на повышение учебной и общественной активности студентов и академических групп региона, инициированного и учрежденного Советом старост Самарской области. Положение о конкурсе уже доступно в мобильном приложении в разделе «Условия участия», а также в официальной группе проекта «Вконтакте» - https://vk.com/tochka163.
Конкурс «Точка роста» в этом учебном году проводится с февраля по май, при этом он будет ежегодным и заново запустится в сентябре 2018 года. Для участия в нем студентам необходимо скачать и установить приложение «Точка роста» на свой мобильный телефон, получить промо-код своей академической группы, распространить промо-код по одногруппникам, друзьям и знакомым (не обязательно только студентам). После этого необходимо, чтобы как можно большее количество людей с промо-кодом академической группы посетили и приняли активное участие в нескольких мероприятиях – субботники, День народного единства, первомайские мероприятия и пр. Сами мероприятия появляются в приложении, информация о них также размещается в официальных социальных сетях, все мероприятия являются общественно значимыми и будут проводиться в выходные дни. Находясь на мероприятии необходимо отметиться (зачекиниться) в мобильном приложении. Также на результат академической группы будет влиять ее средняя успеваемость. В мае будут подведены итоги, в конкурсе предусмотрены групповые поощрения, направленные целиком на академическую группу. Всего будет шесть победителей, три группы по вузам и три группы по ссузам. За первое место - отдых всей группой в Сочи, за второе - путешествие по городам России, за третье - поездку на съемки игры КВН в Москву. Также старосты лучших групп будут отмечены индивидуальными призами – цифровыми гаджетами".
Отвечая на наш вопрос о методах подписки студентов на данное мобильное приложение и соблюдении конфиденциальности, Дмитрий Солянников подчеркнул, что "участие студентов вузов и ссузов в конкурсе «Точка роста» осуществляется и должно осуществляться исключительно на добровольной основе. Данный конкурс является сугубо добровольным, в нем предусмотрены различные призы и поощрения для самых активных, которые, как надеются организаторы, и смогут привлечь участников в проект. Цель конкурса – выявление самых активных и инициативных ребят, чтобы вовлекать их в деятельность Совета старост Самарской области, формирование подобного актива, содействие ребятам в части их вступления в молодежный кадровый резерв и старта карьерного пути.
ООО «Молодежная тренинговая компания» принимает все необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним в строгом соответствии с федеральным законодательством."
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