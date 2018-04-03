Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
3 апреля 2018 12:56
106
Президент РФ Владимир Путин оценил прошедшие выборы главы государства как самые прозрачные за всю историю России. Свою оценку ходу голосования он дал 3 апреля во время встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой в Кремле.
«Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны. В этом, безусловно, и ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории Российской Федерации», — обратился Путин к Памфиловой.
Глава государства поблагодарил председателя Центризбиркома и ее коллег за высокий уровень организации, отметив, что эта работа была общенациональной и очень важной для страны.
Памфилова в свою очередь вручила Путину удостоверение главы государства на новый срок полномочий и поздравила с «убедительной чистой победой».
Выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. По результатам голосования Путин набрал 76,69% голосов избирателей и был переизбран на новый шестилетний срок.
В ЦИК отметили, что нарушений закона, которые ставили бы под сомнение итоги голосования, не было. Генпрокуратура РФ также не выявила нарушений на президентских выборах. Эффективными и открытыми выборы признали и наблюдатели ОБСЕ.
Согласно исследованию ВЦИОМ, 88% россиян считают результаты голосования объективными, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
3 апреля 2018 12:03
Самара может принять сборную Королевства в матчах 1/4 финала. Политика региона
104
3 апреля 2018 00:11
Взятки иностранным чиновникам безнаказанными не останутся. Политика региона
510
2 апреля 2018 17:42
Президент США в разговоре 20 марта предложил Владимиру Путину встретиться в Вашингтоне, но пока подготовка встречи не началась, сообщил помощник президента... Политика региона
229
Выборы 2018
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
103
23 марта 2018 12:21
Нарушений закона, которые ставили бы под сомнение итоги голосования, не было. Выборы 2018
335
23 марта 2018 11:49
В регионах ПФО на избирательные участки пришли 15 млн 870 тыс. человек. Выборы 2018
338
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1431
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
846
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
763
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1644
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
950
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1049
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1639
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
984
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4274
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2424
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2902
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2785
Мероприятия