Почетный гражданин Самары Максим Борисович Оводенко проголосовал на территории гимназии 133, носящей его имя.

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Максим Борисович Оводенко родился 11 августа 1930 года. В 1984 году был назначен директором Куйбышевского металлургического завода. В годы его руководства был установлен рекорд 600 тысяч тонн проката. Максим Борисович создавал «Городок Металлургов», со стадионом, парком, социальными объектами.Кандидат технических наук, профессор, действительный член Международной и Российской инженерных академий. Герой Соцтруда, лауреат Премии Совета Министров СССР, почётный авиастроитель. Почётный гражданин Самары с 25 мая 1995 года. Почётный гражданин Самарской области с 16 декабря 2003 года.