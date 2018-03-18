Ольга Гальцова проголосовала на избирательном участке 3203 в Самаре. Было многолюдно: голосовать приходили целыми семьями

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«Сегодня главные выборы страны. От нашей активности зависит наше настоящее и будущее наших детей. Меня очень радует, что такое количество людей пришли на избирательные участки реализовать своё конституционное право избирать несмотря на погоду. Это говорит об активной гражданской позиции и о том, что люди понимают, какая это ответственность избрать Президента России. Надеюсь, что выборы пройдут у нас без нарушений. Для этого на территории региона проведена очень большая работа Избирательной комиссией Самарской области и органами власти по организации выборов, информированию избирателей, обучению общественных наблюдателей. Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области совместно с членами Общественного и Экспертного советов приУполномоченном и общественными помощниками в течение февраля-марта посетили 19 территориальных избирательных комиссий и более 80 избирательных участков для проверки их соответствия избирательному законодательству и критериям доступности. Работает ситуационный центр по наблюдению за выборами. Сделано все, чтобы выборы прошли строго в соответствии с законодательством, а граждане могли свободно реализовать своё избирательное право» - отметила Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области.