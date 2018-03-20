На выборах 18 марта самарцы испортили 21 тысячу бюллетеней
20 марта 2018 12:14
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Избиркомы Самарской области в ходе подсчета голосов 18 марта признали недействительными 21 460 бюллетеней, что составляет 0,88 % от общего числа избирателей региона. В целом по России, по данным Центризбиркома, в число недействительных внесены 790 788 бюллетеней (0,73 %).
Шесть лет назад голосующие в Самарской области испортили заметно большее количество листков для голосования — 37 937 или 1,48 % (по России — 1,17 %). Эта цифра была истолкована как проявление усиления протестных настроений среди граждан.
До этого доля испорченных самарскими избирателями бюллетеней была далека даже от 1 % и выглядела следующим образом:
В первом туре выборов 1996 года — 0,83 % (20 298 бюллетеней), во втором — 0,60 % (14 781 бюллетень).
В 2000-м — 0,74 % (18 379 бюллетеней).
В 2004-м — 0,66 % (16 465 бюллетеней).
В 2008-м — 0,81 % (20 828 бюллетеней).
По закону недействительными признаются бюллетени, в которых нет отметок в квадратах напротив фамилий кандидатов, или если число отметок превышает установленное законом. Наличие рисунков или надписей еще не является основанием для признания бюллетеня недействительным. В случае сомнений в определении волеизъявления избирателя участковая комиссия решает вопрос о действительности бюллетеня путем голосования, пишет "Самарское обозрение".
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