На избирательных участках было задействовано около 275 тысяч сотрудников ОВД

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На момент закрытия избирательных участков органами внутренних дел не зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов Президента Российской Федерации.Для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств, членами избирательных комиссий, а также представителями общественности.Была предоставлена возможность исполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании всем сотрудникам органов внутренних дел, сообщает облМВД.