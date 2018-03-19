На избирательных участках было задействовано около 275 тысяч сотрудников ОВД
19 марта 2018 09:43
129
На момент закрытия избирательных участков органами внутренних дел не зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов Президента Российской Федерации.
Для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств, членами избирательных комиссий, а также представителями общественности.
Была предоставлена возможность исполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании всем сотрудникам органов внутренних дел, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
18 марта 2018 15:27
Международные наблюдатели отметили, что за всю многолетнюю практику работы по наблюдению за выборами во всем мире современный российский опыт с прямой... Политика региона
263
17 марта 2018 12:44
Россия высылает 23 британских дипломата в ответ на действия властей Великобритании. Помимо этого в Москве прекратили деятельность Британского совета на... Политика региона
396
16 марта 2018 14:00
Эти средства были распределены по избирательным комиссиям региона. Политика региона
404
Выборы 2018
19 марта 2018 10:55
Явка превысила показатели прошлых президентских выборов. Выборы 2018
171
19 марта 2018 10:25
За Владимира Путина голоса отдали 75,82% избирателей. Выборы 2018
230
19 марта 2018 09:43
Они несли службу во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств. Выборы 2018
128
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1032
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
727
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
673
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1407
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
860
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
945
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1553
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
872
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4117
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2344
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2801
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2688
Мероприятия