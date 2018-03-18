Михаил Бабич принял участие в голосовании на выборах Президента России
18 марта 2018 15:39
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Полпред Президента России проголосовал в Нижнем Новгороде на избирательном участке № 2551, расположенном в здании МБОУ «Гимназия №1». Вместе с Михаилом Бабичем проголосовать на этом избирательном участке приехал и глава Нижегородской области Глеб Никитин вместе со своей супругой и детьми.
Отвечая на вопросы представителей СМИ, Михаил Бабич рассказал, что пришел на выборы в хорошем настроении, и отметил, что сегодня люди приходят на избирательные участки, чтобы выбрать будущее страны, свое будущее и будущее своих детей:
«Голосование по состоянию на 10 часов в округе проходит очень организованно. К сожалению, в некоторых регионах подводит погода, но,
несмотря на это, очень высокая явка. Люди идут с удовольствием, с хорошим настроением. В регионах была проведена подготовительная работа, чтобы обеспечить людям все необходимые условия и возможность комфортно проголосовать и выразить свое отношение к выборам Президента Российской Федерации. Уверен, что все пройдет на самом высоком уровне», — подчеркнул Михаил Бабич.
В этот же день полномочный представитель Президента РФ в ПФО принял участие в рейтинговом голосовании по выбору первоочередных
объектов для благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда», которое также проходило на территории МБОУ «Гимназия №1», сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО
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