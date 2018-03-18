Глава Роскосмоса пошутил: "Явка на МКС у нас 100%"

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"Явка на МКС у нас 100%, продолжаем на Байконуре, где готовится следующий международный экипаж, и хотим поблагодарить ЦИК и тех, кто обеспечил возможность голосования на МКС, — сказал Комаров в информационном центре ЦИК.Антон Шкаплеров, единственный российский космонавт на борту МКС, сообщил о своем решении по закрытому каналу связи доверенному лицу – командиру отряда космонавтов Олегу Кононенко. Он заполнил за Шкаплерова бюллетень и опустил его в урну для голосования в Центре управления полетами (ЦУП)