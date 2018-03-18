Елена Лапушкина проголосовала на выборах Президента России и приняла участие в рейтинговом голосовании
18 марта 2018 13:31
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«Сегодня мы выбираем будущее нашей страны - первое лицо государства. Человека, который будет формировать как внешнюю, так и внутреннюю политику нашей страны, который будет принимать важнейшие решения и нести за них полную ответственность. Именно поэтому крайне важно не оставаться в стороне от этого события и проголосовать за того кандидата, которому вы действительно доверяете», - сказала Елена Лапушкина.
Также глава города приняла участие в рейтинговом голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Как и все горожане, Елена Лапушкина голосовала по двум спискам: выбирала из общегородских и районных общественных пространств те, которые, по ее мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь:
«Я очень люблю наш город и искренне хочу, чтобы он развивался, менялся в лучшую сторону и становился комфортнее. Как неравнодушный житель Самары я использовала предоставленную возможность повлиять на ее внешний вид и выбрала те общественные пространства, которые мне ближе всего», сообщает пресс-служба администрации Самары.
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