Дмитрий Орлов: "Приоритетом выборов губернатора станет прозрачность"

Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает"Главная задача для кандидатов — понять общественный запрос и определить способы реагирования на него. Это нужно сделать с участием различных общественных сред и профессиональных сообществ", — говорит эксперт.Влияние на ход компании окажут и недавно принятые поправки в избирательное законодательство, в том числе снижение муниципального фильтра, введение института общественных наблюдателей и возможность голосовать по месту нахождения."Эти изменения существенно упрощают участие оппозиции и создают условия для максимально широкого вовлечения граждан в избирательный процесс", — считает эксперт.По мнению Дмитрия Орлова, одним из приоритетов кампании станет ее честность и прозрачность."Власть в регионе занимает достаточно жесткую позицию по недопущению нарушений в ходе кампании. Сигнал, который нынешний глава региона транслирует властям — это законность избирательного процесса и соблюдение его норм и правил на всех уровнях власти", — говорит Орлов.Дарья ДорожкинаФото: v-kurse.ru