Я нашел ошибку
Главные новости: 
В настоящее время для отделения в Похвистнево взамен старого оборудования приобретено 11 новых стоматологических установок, специальное оборудование, лазерный аппарат и др.
В Похвистнево откроется обновленное отделение стоматологической поликлиники
В рамках Форума социальных инноваций волонтеры серебряного возраста обратились к Дмитрию Азарову с просьбой решить проблему проезда волонтеров из отдаленных городов и районов.
Волонтеры серебряного возраста активно участвуют в организации ЧМ-2018
На 27-м заседании Самарской губернской Думы рассмотрен вопрос о назначении досрочных выборов Губернатора Самарской области на 9 сентября 2018 года. Постановление принято единогласно и вступает в силу с сегодняшнего дня, 8 июня.
Михаил Леонов: "Других сильных кандидатов, кроме Азарова, я не вижу, ему довольно сложно составить конкуренцию"
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Перед избирателями необходимо представить ясную картину будущего. Кандидаты на пост губернатора должны иметь четкие проработанные программы, обозначить перспективы будущей жизни.
Константин Лисецкий: "Кандидаты на пост губернатора должны представить четкие проработанные программы"
Матрёшка - один из самых известных российских сувениров, символ русского народного искусства, образ и душа России.
Арт-группа самарских художников специально к ЧМ-2018 создают 8 эксклюзивных матрёшек
На 27-м заседании Самарской губернской Думы рассмотрен вопрос о назначении досрочных выборов Губернатора Самарской области на 9 сентября 2018 года.
Екатерина Кузьмичева: "Надеюсь, что жители Самарской области придут на избирательные участки"
Обращаясь к участникам форума, Дмитрий Азаров подчеркнул - труд работников социальной службы заслуживает глубочайшего уважения и признания:
В регионе проходит масштабный Форум социальных инноваций, посвящённый 100-летию социальной службы
сегодня  Пятница, 8 июня, 18:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/06:
USD 61.81
-0.2
EUR 73.07
0.21
Искать
Новости /  Политика /  Выборы 2018  

Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»

8 июня 2018 17:43
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Сентябрьская кампания по выборам губернатора будет интересной своим содержанием, и я не разделяю пессимизм аутсайдеров. Любая избирательная кампания – это многофакторный процесс, в котором есть не только результат одного из кандидатов, но и общая явка, разрыв в проценте голосов за каждого кандидата.

За последние пять лет Самарская область прошла через сложный период, а потому для восстановления общественно-политического сообщества региона требуются усилия. Один из положительных факторов - снижение порога муниципального фильтра до 5%, который поможет альтернативным кандидатам, если те хотят не только конкурировать, но и побеждать. Кто из них застрял в прошлом, кто устал, а кто четко видит дорогу в будущее региона - покажут предвыборные программы кандидатов.

Эти программы и станут основным стимулом для явки, а идеи программ покажут цели работы губернатора. Явка будет высокой, если эти программы коснутся каждого самарца, покажут, насколько кандидаты понимают жителей региона.

Конечно, фаворитом кампании является действующий врио губернатора Дмитрий Азаров, личность наиболее популярная и консолидирующая интересы жителей региона. Но следует помнить, что популярность Азаров получил будучи мэром Самары, это признание результатов его работы на благо жителей города. Альтернативные кандидаты также должны подвести какие-то итоги своей работы и составить конкуренцию действующему врио предлагая свои идеи развития региона. Конкурентность кандидата - фактор, который зависит от него самого.

Очевидно, что будущие кандидаты в кресло губернатора так или иначе известны жителям региона, что также предопределит открытость и прозрачность выборов. Не малую роль в обеспечении законности избирательного процесса сыграет и общественное наблюдение, хорошо показавшее себя в марте 2018 года. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
8 июня 2018  17:45
На 27-м заседании Самарской губернской Думы рассмотрен вопрос о назначении досрочных выборов Губернатора Самарской области на 9 сентября 2018 года. Постановление принято единогласно и вступает в силу с сегодняшнего дня, 8 июня.
Михаил Леонов: "Других сильных кандидатов, кроме Азарова, я не вижу, ему довольно сложно составить конкуренцию"
На 27-м заседании Самарской губернской Думы рассмотрен вопрос о назначении досрочных выборов Губернатора Самарской области на 9 сентября 2018 года. Постановление... Политика региона
0
8 июня 2018  17:22
Перед избирателями необходимо представить ясную картину будущего. Кандидаты на пост губернатора должны иметь четкие проработанные программы, обозначить перспективы будущей жизни.
Константин Лисецкий: "Кандидаты на пост губернатора должны представить четкие проработанные программы"
Перед избирателями необходимо представить ясную картину будущего. Кандидаты на пост губернатора должны иметь четкие проработанные программы, обозначить... Политика региона
0
8 июня 2018  16:40
На 27-м заседании Самарской губернской Думы рассмотрен вопрос о назначении досрочных выборов Губернатора Самарской области на 9 сентября 2018 года.
Екатерина Кузьмичева: "Надеюсь, что жители Самарской области придут на избирательные участки"
На 27-м заседании Самарской губернской Думы рассмотрен вопрос о назначении досрочных выборов Губернатора Самарской области на 9 сентября 2018 года.   Политика региона
0
Весь список
Выборы 2018
8 июня 2018  17:43
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
  Выборы 2018
0
3 апреля 2018  12:56
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
615
23 марта 2018  12:21
Выборы президента России признаны состоявшимися и действительными
Выборы президента России признаны состоявшимися и действительными
Нарушений закона, которые ставили бы под сомнение итоги голосования, не было. Выборы 2018
484
Весь список


Видео
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
27 апреля 2018  10:50
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии.
ЧМ-2018
754
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
2476
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
Более 300 дошкольников Самарской области приняли участие в конкурсе "Талантики"
Через Самарскую область пройдет факельная эстафета «Бег Мира»
Библиотека №5 приглашает самарцев на интерактивную площадку "Русь, Россия, родина моя!" в сквере им. Ольги Санфировой
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда