Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»

Сентябрьская кампания по выборам губернатора будет интересной своим содержанием, и я не разделяю пессимизм аутсайдеров. Любая избирательная кампания – это многофакторный процесс, в котором есть не только результат одного из кандидатов, но и общая явка, разрыв в проценте голосов за каждого кандидата.За последние пять лет Самарская область прошла через сложный период, а потому для восстановления общественно-политического сообщества региона требуются усилия. Один из положительных факторов - снижение порога муниципального фильтра до 5%, который поможет альтернативным кандидатам, если те хотят не только конкурировать, но и побеждать. Кто из них застрял в прошлом, кто устал, а кто четко видит дорогу в будущее региона - покажут предвыборные программы кандидатов.Эти программы и станут основным стимулом для явки, а идеи программ покажут цели работы губернатора. Явка будет высокой, если эти программы коснутся каждого самарца, покажут, насколько кандидаты понимают жителей региона.Конечно, фаворитом кампании является действующий, личность наиболее популярная и консолидирующая интересы жителей региона. Но следует помнить, что популярность Азаров получил будучи мэром Самары, это признание результатов его работы на благо жителей города. Альтернативные кандидаты также должны подвести какие-то итоги своей работы и составить конкуренцию действующему врио предлагая свои идеи развития региона. Конкурентность кандидата - фактор, который зависит от него самого.Очевидно, что будущие кандидаты в кресло губернатора так или иначе известны жителям региона, что также предопределит открытость и прозрачность выборов. Не малую роль в обеспечении законности избирательного процесса сыграет и общественное наблюдение, хорошо показавшее себя в марте 2018 года.