Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
8 июня 2018 17:43
За последние пять лет Самарская область прошла через сложный период, а потому для восстановления общественно-политического сообщества региона требуются усилия. Один из положительных факторов - снижение порога муниципального фильтра до 5%, который поможет альтернативным кандидатам, если те хотят не только конкурировать, но и побеждать. Кто из них застрял в прошлом, кто устал, а кто четко видит дорогу в будущее региона - покажут предвыборные программы кандидатов.
Эти программы и станут основным стимулом для явки, а идеи программ покажут цели работы губернатора. Явка будет высокой, если эти программы коснутся каждого самарца, покажут, насколько кандидаты понимают жителей региона.
Конечно, фаворитом кампании является действующий врио губернатора Дмитрий Азаров, личность наиболее популярная и консолидирующая интересы жителей региона. Но следует помнить, что популярность Азаров получил будучи мэром Самары, это признание результатов его работы на благо жителей города. Альтернативные кандидаты также должны подвести какие-то итоги своей работы и составить конкуренцию действующему врио предлагая свои идеи развития региона. Конкурентность кандидата - фактор, который зависит от него самого.
Очевидно, что будущие кандидаты в кресло губернатора так или иначе известны жителям региона, что также предопределит открытость и прозрачность выборов. Не малую роль в обеспечении законности избирательного процесса сыграет и общественное наблюдение, хорошо показавшее себя в марте 2018 года.
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