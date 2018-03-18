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Новости /  Политика /  Выборы 2018  

Активность избирателей региона на 18.00

18 марта 2018 21:04
219
Перешли отметку в 60%, и это хорошо, сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.


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