Жители Самарской области активно голосуют на избирательных участках и делятся впечатлениями в соцсетях
18 марта 2018 12:48
287
"По моим наблюдениям, проголосовало уже около 500 человек! Члены избирательной комиссии уже ходят с урнами по домам, чтобы болеющие люди тоже смогли сделать выбор. Нарушений на участке нет, ждём всех по адресу проспект Карла Маркса, 336 (Школа №93 города Самара)!" - сообщает в соцсети Юлия Занина.
"Сейчас проходит обход по квартирам, есть люди которые написали заявления по разным причинам, они не могут прийти проголосовать в участок и мы приходим к ним на дом", - пишет Оля Кильдиярова.
Самарцы, сделавшие фото с избирательных участков, размещают их и свои впечатления о проходящих выборах в социальных сетях под хэштегами #ОбщественныйНаблюдатель, #СамараВыбирает, #ЗаЧестныеВыборы #ЯНаблюдатель #Выборы2018.
По хэштегам можно найти не только впечатления общественных наблюдателей, но и самые свежие новости с избирательных участков. Так, участие в выборах Президента России принял и Председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев. Он отметил, что несмотря на плохую погоду на участок пришло много избирателей в приподнятом настроении.
Несмотря на жесткие погодные условия и метель Самара и область прибавляют по явке, если сравнивать с 2012 годом, сообщает Стройобласть. По официальным данным, по ситуации на 10:00, в 2018 году проголосовали:
По области 10,17% или 243745 избирателей (в 2012 году 7,10% и 181410 соответственно)
В Самаре 7,25% и 66309 избирателей (5,51% и 52295 человек в 2012 году).
Напомним, голосование продлится до 20:00. В списки для голосования включены 2,4 млн избирателей. Из них около 70 тыс. человек планируют голосовать не по месту прописки.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
17 марта 2018 12:44
Россия высылает 23 британских дипломата в ответ на действия властей Великобритании. Помимо этого в Москве прекратили деятельность Британского совета на... Политика региона
369
16 марта 2018 14:00
Эти средства были распределены по избирательным комиссиям региона. Политика региона
326
16 марта 2018 10:27
Договоренности, достигнутые в ходе визита, станут основой стратегического плана по развитию губернии в ближайшие годы. Политика региона
388
Выборы 2018
18 марта 2018 13:31
Как и все горожане, Елена Лапушкина голосовала по двум спискам: выбирала из общегородских и районных общественных пространств те, которые, по ее мнению, нуждаются... Выборы 2018
99
18 марта 2018 12:48
Свои посты общественные наблюдатели размещают под специальными хэштегами. Выборы 2018
273
18 марта 2018 12:38
Выборы 2018
111
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
970
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
720
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
664
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1378
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
854
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
937
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1541
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
866
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4104
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2338
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2794
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2681
Мероприятия