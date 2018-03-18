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Новости /  Политика /  Выборы 2018  

Жители Самарской области активно голосуют на избирательных участках и делятся впечатлениями в соцсетях

18 марта 2018 12:48
287
Жители Самарской области активно голосуют на избирательных участках и делятся впечатлениями в соцсетях
Свои посты общественные наблюдатели размещают под специальными хэштегами.

"По моим наблюдениям, проголосовало уже около 500 человек! Члены избирательной комиссии уже ходят с урнами по домам, чтобы болеющие люди тоже смогли сделать выбор. Нарушений на участке нет, ждём всех по адресу проспект Карла Маркса, 336 (Школа №93 города Самара)!" - сообщает в соцсети Юлия Занина.

"Сейчас проходит обход по квартирам, есть люди которые написали заявления по разным причинам, они не могут прийти проголосовать в участок и мы приходим к ним на дом", - пишет Оля Кильдиярова.

Самарцы, сделавшие фото с избирательных участков, размещают их и свои впечатления о проходящих выборах в социальных сетях под хэштегами #ОбщественныйНаблюдатель, #СамараВыбирает, #ЗаЧестныеВыборы #ЯНаблюдатель #Выборы2018.

По хэштегам можно найти не только впечатления общественных наблюдателей, но и самые свежие новости с избирательных участков. Так, участие в выборах Президента России принял и Председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев. Он отметил, что несмотря на плохую погоду на участок пришло много избирателей в приподнятом настроении.

Несмотря на жесткие погодные условия и метель Самара и область прибавляют по явке, если сравнивать с 2012 годом, сообщает Стройобласть. По официальным данным, по ситуации на 10:00, в 2018 году проголосовали:
По области 10,17% или 243745 избирателей (в 2012 году 7,10% и 181410 соответственно)
В Самаре 7,25% и 66309 избирателей (5,51% и 52295 человек в 2012 году).

Напомним, голосование продлится до 20:00. В списки для голосования включены 2,4 млн избирателей.  Из них около 70 тыс. человек планируют голосовать не по месту прописки.
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