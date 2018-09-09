В работе на выборах 9 сентября примут участие волонтеры

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В воскресенье, 9 сентября 2018 года, на территории Самарской области - единый день голосования по нескольким избирательным кампаниям: дополнительные выборы депутата Государственной Думы по одномандатному избирательному округу № 158; досрочные выборы Губернатора Самарской области; выборы депутатов представительных органов городских округов Тольятти и Сызрани VII созыва; дополнительные (39 кампаний) выборы депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений Самарской области.Голосование проводится на 1783 избирательных участках. Из них в областном центре находится 450 участков, еще 1333 участка расположены в районах Самарской области. Кроме того, на территории губернии образованы 21 избирательный участок по месту временного пребывания избирателей (из них в городе Самаре: 16 участков).На этих выборах за соблюдением избирательного законодательства, помимо общественных наблюдателей, будут и волонтеры. Из 50 претендентов отобрано и обучено 30 человек, которые будут работать в две смены по 15 человек. Их задача - следить за ходом выборов по видеокамерам и оперативно сообщать о спорных моментах в ситуационный центр, где к разбору подключатся юристы и общественные наблюдатели. Волонтеры прошли специальное обучение.Кроме того, на сайте Избирательной комиссии Самаркой области организуют онлайн трансляцию с избирательных участков, таким образом понаблюдать за выборным процессом сможет каждый желающий.

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