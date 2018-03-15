Порядок на выборах Президента РФ в Самарской области обеспечат 6000 сотрудников ОВД
15 марта 2018 11:03
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В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента России самарской полицией во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий.
Так, в период подготовки к проведению выборов Президента России все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.
Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 6000 сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин, общественных формирований и казачества, сообщает облМВД.
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