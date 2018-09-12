Избирком Самарской области признал Дмитрия Азарова победителем выборов
12 сентября 2018 11:55
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Избирательная комиссия Самарской области утвердила итоги выборов главы региона и признала их победителем действующего губернатора Дмитрия Азарова, сообщает РИА Новости.
"Избирательная комиссия постановила признать досрочные выборы губернатора Самарской области состоявшимися и действительными, признать Азарова Дмитрия Игоревича… их победителем", — сказал председатель избиркома региона Вадим Михеев на заседании в среду.
«Сегодня мы подписали итоговые протоколы и признали состоявшимися результаты двух крупных избирательных кампаний, прошедших в регионе в Единый день голосования. Впервые с 2011 года ни у кого из членов Комиссии не было особого мнения. На мой взгляд, это говорит о положительных тенденциях, сложившихся в нашей работе. Мы приложили максимум усилий для того, чтобы сделать прошедшую кампанию беспрецедентно открытой и прозрачной для всех участников избирательного процесса. Взаимодействие с общественными наблюдателями на региональных выборах - позитивный опыт прошедшей кампании», - заявил Вадим Михеев.
Досрочные выборы губернатора Самарской области прошли в единый день голосования 9 сентября. Азаров, представляющий "Единую Россию", набрал на выборах главы региона 72,63% голосов. Первый секретарь самарского обкома КПРФ, вице-спикер регионального парламента Алексей Лескин получил 9,99%, заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР) — 5,73%, Виталий Кирсанов ("Коммунисты России") — 4,03%, лидер регионального отделения "Справедливой России", депутат областного парламента Михаил Маряхин — 2,62%, Галина Баранова (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 2,56%.
В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Николая Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Азаров, который с 2014 года был членом Совета Федерации от региона.
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