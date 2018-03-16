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Новости /  Политика /  Выборы 2018  

Дмитрий Азаров проголосует в своей родной школе №132 в Самаре

16 марта 2018 09:17
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Дмитрий Азаров проголосует в своей родной школе № 132
Об этом глава региона сообщил в эфире программы «Главная тема» на канале «Россия-24».

Врио губернатора Самарской области рассказал, где он собирается исполнить свой гражданский долг. Избиратели смогут встретить Дмитрия Азарова на выборах президента в школе № 132. Об этом глава региона сообщил в эфире программы «Главная тема» на канале «Россия-24».

— Голосовать я буду в своей родной школе № 132. 18 марта я приду на избирательный участок, где обязательно увижу своих учителей, друзей детства, соседей, — рассказал Дмитрий Азаров.

Он отметил, что все, с кем он знаком, обязательно придут на избирательные участки, пишет 63.ру.

— Это люди ответственные, с четкой гражданской позицией. Каждый на своем месте делает все, чтобы уровень благосостояния людей рос, чтобы они получали качественную медицинскую помощь, качественную услугу, продукт. И эта ответственность передается детям. Я когда-то ходил на выборы со своими родителями. Прекрасная традиция, — рассказал врио губернатора.
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