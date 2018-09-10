Дмитрий Азаров набрал более 72% голосов при явке 48%
10 сентября 2018 11:54
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В понедельник, 10 сентября, председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев озвучил предварительные итоги выборов губернатора региона и депутата Госдумы по округу 158.
По данным облизбиркома, на утро 10 сентября было обработано 99,66% протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования на выборах губернатора. Явка в целом по региону составила 48,05%. В лидерах оказался Хворостянский район области, где проголосовали 99,24% жителей.
Больше всего голосов избиратели отдали кандидату от "Единой России" Дмитрию Азарову — более 72%. За кандидата от КПРФ Алексея Лескина проголосовали 9,99% избирателей, Александра Степанова (ЛДПР) — 5,72%, Виталия Кирсанова ("Коммунисты России") — 4,03%, Михаила Маряхина ("Справедливой России") — 2,61%, Галину Баранову ("Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") — 2,56%.
По выборам депутата Госдумы по округу 158 обработано 100% протоколов. Явка составила 44,05%. Больше всего голосов набрал кандидат от "Единой России" Александр Хинштейн — 56,98%. На втором месте кандидат от КПРФ Михаил Абдалкин — 14,46%, за ним следуют Вадим Байков ("Коммунисты России") — 7,04%, Роман Синельников (ЛДПР) — 6,45%, Александр Гусев ("Справедливая Россия") — 6,04% и Игорь Ермоленко ("Яблоко") — 3,27%, пишет Волга Ньюс.
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