Дмитрий Азаров: Я хочу сердечно поблагодарить земляков за то, что проявили активность

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"Можно рассчитывать, что явка превысит показатели прошлых лет. Я хочу сердечно поблагодарить земляков за то, что проявили активность. Несмотря на все испытания природы люди пришли и проголосовали за нашу Родину. Спасибо, это очень ценно!Благодарю членов избирательных комиссий, которые провели огромную работу для всего нашего общества.Отдельная благодарность наблюдателям из-за рубежа, общественной палаты. Во многом явка обеспечена количеством и качеством наблюдателей на избирательных участках. Мы со своей стороны все возможности для их работы создали", - приводит словаДепартамент Информационной политики региона.