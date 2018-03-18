За ходом голосования на выборах президента РФ в Самарской области наблюдают 14 представителей ОБСЕ
18 марта 2018 10:47
346
В воскресенье, 18 марта, в 8:00 в Самарской области началось голосование на выборах президента страны. Оно продлится до 20:00.
В Самарскую область прибыли 14 наблюдателей краткосрочной миссии ОБСЕ из разных стран мира: США, Швеции, Великобритании, Польши, Германии, Испании и др. К ним присоединились 2 наблюдателя ОБСЕ, находящихся в Самарской области с долгосрочным визитом.
В их задачи входит следить за тем, как соответствует процесс выборов российскому законодательству и международным стандартам. Через восемь недель после выборов на основании их докладов будет составлен сводный отчет с рекомендациями ОБСЕ.
Накануне дня выборов наблюдатели ОБСЕ уже проверили готовность избирательных участков в ряде муниципальных районов области, сообщает Волга Ньюс.
По закону о выборах президента Российской Федерации независимые наблюдатели с международной аккредитацией имеют право присутствовать на любом избирательном участке по своему выбору. Пользуясь этим правом 18 марта в Самару прибыли 11 наблюдателей от СНГ.
В регионе будут работать 1789 избирательных участков. В этом году открыты три временных избирательных участка — они будут работать на предприятиях непрерывного цикла (ПАО "АвтоВАЗ", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" и АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод").
В списки для голосования включены 2,4 млн избирателей. Из них около 70 тыс. человек планируют голосовать не по месту прописки.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
17 марта 2018 12:44
Россия высылает 23 британских дипломата в ответ на действия властей Великобритании. Помимо этого в Москве прекратили деятельность Британского совета на... Политика региона
370
16 марта 2018 14:00
Эти средства были распределены по избирательным комиссиям региона. Политика региона
327
16 марта 2018 10:27
Договоренности, достигнутые в ходе визита, станут основой стратегического плана по развитию губернии в ближайшие годы. Политика региона
388
Выборы 2018
18 марта 2018 13:31
Как и все горожане, Елена Лапушкина голосовала по двум спискам: выбирала из общегородских и районных общественных пространств те, которые, по ее мнению, нуждаются... Выборы 2018
101
18 марта 2018 12:48
Свои посты общественные наблюдатели размещают под специальными хэштегами. Выборы 2018
288
18 марта 2018 12:38
Выборы 2018
114
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
971
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
720
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
664
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1378
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
854
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
937
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1542
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
866
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4104
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2340
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2794
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2681
Мероприятия