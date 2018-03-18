Жители Самары активно посещают избирательные участки, возникают очереди

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Жители Самары активно приходят на избирательные участки, местами выстраиваются небольшие очереди. В частности, много народу собралось перед УИК в школе №148. "Перед нами к нашему столу было человек 15", - поделилась местная жительница."Голосование идёт полным ходом! Избиратели приходят с детьми, которым дарят небольшие памятные подарки", - пишет в соцсети Динара Шарюкова.УИК № 2534 Самара, ул. Мориса Тореза, 54 посетила жительница Москвы Ирина Мазурина."У меня не было возможности проголосовать в Москве, но благодаря Госуслугам я легко получила открепительное удостоверение и рада, что могу исполнить свой гражданский долг", - поделилась она.Сегодня самарцы голосуют также за проекты городского благоустройства. Они получают три бюллетеня и могут выбрать проекты благоустройства общественных зон общегородского значения и районного значения. Третий бюллетень предлагает определить судьбу Стены на площади Славы.Для создания бодрого настроения на избирательных участках играет музыка." На нашем участке 2705 стало веселее: людей на входе встречает добрыми песнями детский вокально-инструментальный коллектив", - пишет во Вконтакте Екатерина Фарафонова.

А перед УИК №2540 и №2539 на Аэродромной 16а установлены забавные фигуры скафандров, которые вызывают у детей и взрослых желание сделать с ними селфи после голосования.

Фотографии: Анастасия Рузик, Светлана Дильдина.