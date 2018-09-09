Явка на выборах в Самарской области на 12:00 превысила 20%
9 сентября 2018 13:32
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В воскресенье, 18 сентября, в Самарской области проходят выборы депутатов Государственной думы РФ и Самарской губернской думы.
Как сообщил председатель региональной избирательной комиссии Вадим Михеев, на 12:00 явка составила 20,5%. В Самаре проголосовали 13,92% от общего числа избирателей, в Тольятти - 16,43%. Для сравнения, в 2011 г. явка по области составляла 18,18%, пишет Волга Ньюс.
Лидером по числу проголосовавших в губернии является Красноармейский муниципальный район - 46,79%, самая низкая явка в Советском внутригородском районе Самары - 11,41%.
Вадим Михеев также сообщил, что в Новокуйбышевске, Сызрани, Железнодорожном районе на участках, где были сбои в работе КОИБов, все неисправности были устранены.
Председатель облизбиркома добавил, что в комиссию поступили три жалобы из Сызрани на незаконную агитацию 17 и 18 сентября.
Фото: Юлия Рубцова
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