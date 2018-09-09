Явка на 10:00 на выборах главы Самарской области составила 7,62%
9 сентября 2018 12:48
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На 10:00 (9:00 мск) в Самарской области за будущего главу региона проголосовали 7,62% избирателей от включенных в список, передаёт ИА REGNUM.
Выбор избирателям предстоит сделать из шести претендентов, в их числе — врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров («Единая Россия»), помощник депутата Самарской губернской думы Галина Баранова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), предприниматель Виталий Кирсанов («Коммунисты России»), заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ), заместитель председателя комитета Самарской губернской думы Михаил Маряхин («Справедливая Россия») и заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР).
В дополнительных выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 158 приняло участие 6,43% избирателей. На выборах в думу Тольятти избиратели проявляют почти вдвое большую активность, чем в прошлый раз: к 10:00 по местному времени отдали свои голоса 4,30%, тогда как в 2013 году к этому времени явка составила 2,84%. В Сызрани также отмечается рост утренней явки: проголосовало 7,78% избирателей, а в 2013 году — 4,41%.
Фото pixabay.com
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