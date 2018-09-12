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Взял без боя. Дмитрий Азаров уверенно победил на выборах главы Самарской области

12 сентября 2018 09:29
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Взял без боя. Дмитрий Азаров уверенно победил на выборах главы Самарской области
Такой результат с небольшой погрешностью эксперты спрогнозировали за несколько месяцев до голосования.

По итогам подсчета голосов победу на выборах губернатора Самарской области одержал действующий глава региона Дмитрий Азаров. Из шести кандидатов ему отдали предпочтение 72,63 % избирателей при явке в 48 %. Такой результат с небольшой погрешностью эксперты спрогнозировали за несколько месяцев до голосования. Однако предсказуемость может быть и со знаком плюс, уверены политологи. Подробности – в материале «ФедералПресс».

Дмитрий Азаров выразил намерение участвовать в выборах губернатора Самарской области в апреле 2018 года после очередной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Гарант дал понять, что доволен работой главы региона и не против в дальнейшем видеть его в должности губернатора без приставки «врио».

Спустя два месяца региональное отделение «Единой России» выдвинуло Дмитрия Азарова в качестве кандидата. То же самое сделали остальные парламентские партии. Кандидатом от коммунистов стал первый секретарь обкома КПРФ Алексей Лескин, ЛДПР представил депутат губернской думы Александр Степанов, «Справедливую Россию» – председатель областной партячейки Михаил Маряхин. В конце июля к четверке претендентов на кресло губернатора добавились представитель партии-спойлера КПРФ – «Коммунистов России» Виталий Кирсанов и выдвинутая «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» Галина Баранова. Так сформировалась шестерка кандидатов, вошедших в избирательный бюллетень.

С точки зрения политологов, основным кандидатом был только один из шести. За время предвыборной кампании кроме Дмитрия Азарова отметились только Александр Степанов и Алексей Лескин. Оба парламентария поставили во главе угла своих предвыборных программ отмену повышения пенсионного возраста. За счет удачного лавирования на протестной волне коммунист и либерал-демократ смогли набрать больше 5 % голосов. По итогам обработки 100 % протоколов Дмитрий Азаров набрал 72,63 % при явке в 48 %. За кандидата от «красных» проголосовали 9,99 %, а «сокол Жириновского» Степанов получил 5,73 %. Виталия Кирсанова выбрали 4,03 % избирателей, за Михаила Маряхина отдали голоса 2,62 %, а Галина Баранова довольствовалась 2,56 %.

«Не сказал бы, что Лексин и Степанов проявили себя как никому не известные формальные кандидаты, как воспринимали их изначально, – считает политолог Олег Казачек. – Они правильно выбрали политический курс. Изменения в пенсионной системе сказались на падении рейтинга действующей власти. И лидеры партий, заявивших о недопустимости повышения пенсионного возраста, конечно же, получили дополнительные голоса. Хотя, голосовали и не столько за этих людей, сколько за бренды».

Единственным из шестерки претендентов на кресло губернатора, кто участвовал в выборах главы региона 2014 года, оказался Михаил Маряхин. Соперничая с действовавшим на тот момент главой региона Николаем Меркушкиным, политик набрал чуть более 1 % голосов. Не стал активнее справоросс и на этот раз. Он, Виталий Кирсанов и Галина Баранова предпочли временной славе скромную предвыборную кампанию. Многие жители губернии впервые увидели их лица только в избирательных бюллетенях, а с предвыборными программами так и не познакомились.
Принципиально иной подход выбрал врио губернатора Дмитрий Азаров. Даже с учетом того, что победа практически была у него в кармане, глава региона не отсиживался в кабинете, а занимался вопросами развития региона. Для этого, начиная с июля, он провел ряд стратегических сессий и встреч, посвященных развитию малого и среднего бизнеса, повышению производительности труда, жизни села, семьи и детства, экономическому прорыву и цифровой экономике. Обсуждал вопросы развития Тольятти, Жигулевска, Новокуйбышевска, Чапаевска и Сызрани. Главной целью работы по развитию экономической, промышленной и социальной сфер Дмитрий Азаров назвал повышение качества жизни, а приоритетной задачей – возвращение губернии в число регионов-лидеров.

Осуществить далеко устремленные замыслы Дмитрию Азарову должны были помочь результаты выборов губернатора. На нем, как на руководителе, лежала задача провести их честно и открыто. И как считают эксперты, с этой задачей он справился.

«По сравнению с выборами губернатора 2014 года нынешние выборы показали верх прозрачности, честности и точности. Тогда избирательные комиссии при подсчете голосов повлияли на изменение результата, как минимум, в части активности избирателей. Реальный же результат был принципиально иным», – говорит президент поволжского «Фонда социальных исследований» Владимир Звоновский.

«Итоговая явка на выборах губернатора оказалась почти на 13 % ниже явки 2014 года, но зато была честной и не «раздутой», – уверен Олег Казачек. – Думаю, весомую роль в этом сыграл прошедший чемпионат мира по футболу. Действующая власть показала, что способна на результат, и он может быть весьма впечатлительным. Впрочем, наложился и отрицательный фон в виде повышений налоговой ставки и пенсионного возраста. Здесь губернаторам, которые избирались в данный период, не повезло. И с этой точки зрения результат Дмитрия Азарова, как кандидата, довольно достойный. И как организатора тоже – на этих на выборах не было чернухи, грязи и существенных нарушений».

Согласно другой точке зрения, победу основному кандидату обеспечила не столько эффективность его работы, сколько бессилие конкурентов. «Если сравнить нынешние выборы с губернаторскими выборами 1996 или 2000 годов, то это выборы примерно с такой же активностью избирателей, но с меньшей конкуренцией между кандидатами. Притом, что статус кандидатов и на тех, и на этих выборах был один: в них нуждались для обеспечения легитимности. Оттого ничего неожиданного лично для меня здесь не произошло. Примерно такой результат – между 70 и 75 % мы и ожидали для основного кандидата, даже не проводя специальных электоральных исследований в регионе», - сообщает социолог Владимир Звоновский.

Отсутствие борьбы отметил и политолог Олег Казачек: «У меня ощущение, что мы возвращаемся во времена советских выборов, когда есть кандидаты и есть заранее установленный победитель. Не случайно многие люди, с которыми я беседовал, говорили: «Зачем ходить на выборы, когда и без того известно, кто станет губернатором?». Нынешнее голосование едва ли можно назвать выборами в классическом понимании этого слова. Скорее, это проверка населения – согласно ли оно принять назначение предложенного региону лица и реформы действующей власти, которые он намерен проводить. И проверку население прошло. А устранение противоречий между федеральным центром и региональной властью – это положительный момент. Тем более что народ поддержал основного кандидата».

Фото: «ФедералПресс» / Роман Арсенин
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