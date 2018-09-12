Взял без боя. Дмитрий Азаров уверенно победил на выборах главы Самарской области
12 сентября 2018 09:29
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По итогам подсчета голосов победу на выборах губернатора Самарской области одержал действующий глава региона Дмитрий Азаров. Из шести кандидатов ему отдали предпочтение 72,63 % избирателей при явке в 48 %. Такой результат с небольшой погрешностью эксперты спрогнозировали за несколько месяцев до голосования. Однако предсказуемость может быть и со знаком плюс, уверены политологи. Подробности – в материале «ФедералПресс».
Дмитрий Азаров выразил намерение участвовать в выборах губернатора Самарской области в апреле 2018 года после очередной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Гарант дал понять, что доволен работой главы региона и не против в дальнейшем видеть его в должности губернатора без приставки «врио».
Спустя два месяца региональное отделение «Единой России» выдвинуло Дмитрия Азарова в качестве кандидата. То же самое сделали остальные парламентские партии. Кандидатом от коммунистов стал первый секретарь обкома КПРФ Алексей Лескин, ЛДПР представил депутат губернской думы Александр Степанов, «Справедливую Россию» – председатель областной партячейки Михаил Маряхин. В конце июля к четверке претендентов на кресло губернатора добавились представитель партии-спойлера КПРФ – «Коммунистов России» Виталий Кирсанов и выдвинутая «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» Галина Баранова. Так сформировалась шестерка кандидатов, вошедших в избирательный бюллетень.
С точки зрения политологов, основным кандидатом был только один из шести. За время предвыборной кампании кроме Дмитрия Азарова отметились только Александр Степанов и Алексей Лескин. Оба парламентария поставили во главе угла своих предвыборных программ отмену повышения пенсионного возраста. За счет удачного лавирования на протестной волне коммунист и либерал-демократ смогли набрать больше 5 % голосов. По итогам обработки 100 % протоколов Дмитрий Азаров набрал 72,63 % при явке в 48 %. За кандидата от «красных» проголосовали 9,99 %, а «сокол Жириновского» Степанов получил 5,73 %. Виталия Кирсанова выбрали 4,03 % избирателей, за Михаила Маряхина отдали голоса 2,62 %, а Галина Баранова довольствовалась 2,56 %.
«Не сказал бы, что Лексин и Степанов проявили себя как никому не известные формальные кандидаты, как воспринимали их изначально, – считает политолог Олег Казачек. – Они правильно выбрали политический курс. Изменения в пенсионной системе сказались на падении рейтинга действующей власти. И лидеры партий, заявивших о недопустимости повышения пенсионного возраста, конечно же, получили дополнительные голоса. Хотя, голосовали и не столько за этих людей, сколько за бренды».
Единственным из шестерки претендентов на кресло губернатора, кто участвовал в выборах главы региона 2014 года, оказался Михаил Маряхин. Соперничая с действовавшим на тот момент главой региона Николаем Меркушкиным, политик набрал чуть более 1 % голосов. Не стал активнее справоросс и на этот раз. Он, Виталий Кирсанов и Галина Баранова предпочли временной славе скромную предвыборную кампанию. Многие жители губернии впервые увидели их лица только в избирательных бюллетенях, а с предвыборными программами так и не познакомились.
Принципиально иной подход выбрал врио губернатора Дмитрий Азаров. Даже с учетом того, что победа практически была у него в кармане, глава региона не отсиживался в кабинете, а занимался вопросами развития региона. Для этого, начиная с июля, он провел ряд стратегических сессий и встреч, посвященных развитию малого и среднего бизнеса, повышению производительности труда, жизни села, семьи и детства, экономическому прорыву и цифровой экономике. Обсуждал вопросы развития Тольятти, Жигулевска, Новокуйбышевска, Чапаевска и Сызрани. Главной целью работы по развитию экономической, промышленной и социальной сфер Дмитрий Азаров назвал повышение качества жизни, а приоритетной задачей – возвращение губернии в число регионов-лидеров.
Осуществить далеко устремленные замыслы Дмитрию Азарову должны были помочь результаты выборов губернатора. На нем, как на руководителе, лежала задача провести их честно и открыто. И как считают эксперты, с этой задачей он справился.
«По сравнению с выборами губернатора 2014 года нынешние выборы показали верх прозрачности, честности и точности. Тогда избирательные комиссии при подсчете голосов повлияли на изменение результата, как минимум, в части активности избирателей. Реальный же результат был принципиально иным», – говорит президент поволжского «Фонда социальных исследований» Владимир Звоновский.
«Итоговая явка на выборах губернатора оказалась почти на 13 % ниже явки 2014 года, но зато была честной и не «раздутой», – уверен Олег Казачек. – Думаю, весомую роль в этом сыграл прошедший чемпионат мира по футболу. Действующая власть показала, что способна на результат, и он может быть весьма впечатлительным. Впрочем, наложился и отрицательный фон в виде повышений налоговой ставки и пенсионного возраста. Здесь губернаторам, которые избирались в данный период, не повезло. И с этой точки зрения результат Дмитрия Азарова, как кандидата, довольно достойный. И как организатора тоже – на этих на выборах не было чернухи, грязи и существенных нарушений».
Согласно другой точке зрения, победу основному кандидату обеспечила не столько эффективность его работы, сколько бессилие конкурентов. «Если сравнить нынешние выборы с губернаторскими выборами 1996 или 2000 годов, то это выборы примерно с такой же активностью избирателей, но с меньшей конкуренцией между кандидатами. Притом, что статус кандидатов и на тех, и на этих выборах был один: в них нуждались для обеспечения легитимности. Оттого ничего неожиданного лично для меня здесь не произошло. Примерно такой результат – между 70 и 75 % мы и ожидали для основного кандидата, даже не проводя специальных электоральных исследований в регионе», - сообщает социолог Владимир Звоновский.
Отсутствие борьбы отметил и политолог Олег Казачек: «У меня ощущение, что мы возвращаемся во времена советских выборов, когда есть кандидаты и есть заранее установленный победитель. Не случайно многие люди, с которыми я беседовал, говорили: «Зачем ходить на выборы, когда и без того известно, кто станет губернатором?». Нынешнее голосование едва ли можно назвать выборами в классическом понимании этого слова. Скорее, это проверка населения – согласно ли оно принять назначение предложенного региону лица и реформы действующей власти, которые он намерен проводить. И проверку население прошло. А устранение противоречий между федеральным центром и региональной властью – это положительный момент. Тем более что народ поддержал основного кандидата».
Фото: «ФедералПресс» / Роман Арсенин
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