Выборы президента России признаны состоявшимися и действительными
23 марта 2018 12:21
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Центризбирком признал прошедшие выборы президента России состоявшимися и действительными. Такие итоговые данные озвучены на заседании комиссии в пятницу, 23 марта.
«Состоявшиеся 18 марта 2018 года выборы президента по всем основным параметрам соответствовали тем требованиям, которые должны были быть выполнены», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она отметила, что прошедшие выборы были конкурентными, прозрачными и прошли строго в соответствии с законом.
22 марта в ЦИК сообщили, что нарушений закона, которые ставили бы под сомнение итоги голосования, не было. Данный вывод был сделан после анализа всех жалоб, поступивших в комиссию.
Выборы состоялись 18 марта. Согласно предварительным итогам голосования, действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,68% голосов, на втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов), пишут "Известия".
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