Владимира Путина с победой на выборах президента лично в телефонных беседах поздравили главы стран СНГ
20 марта 2018 09:29
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Владимира Путина с победой на выборах президента лично в телефонных беседах поздравили главы стран СНГ.
Поздравительные телеграммы направили лидеры двух десятков государств и нескольких международных ораганизаций.
Тепло поздравили Владимира Путина с победой и пожелали успехов на ответственном государственном посту премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Японии Синдзо Абэ.
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