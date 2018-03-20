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Владимира Путина с победой на выборах президента лично в телефонных беседах поздравили главы стран СНГ.Поздравительные телеграммы направили лидеры двух десятков государств и нескольких международных ораганизаций.Тепло поздравили Владимира Путина с победой и пожелали успехов на ответственном государственном посту премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Японии Синдзо Абэ.