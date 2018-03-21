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Новости /  Политика /  Выборы 2018  

Виктор Сойфер: "Рост явки связан с повышением гражданской активности населения"

21 марта 2018 11:55
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Виктор Сойфер:
По мнению председателя Общественной палаты, важную роль в росте явки сыграли и общественные наблюдатели.

Высокая явка избирателей, зафиксированная на прошедших президентских выборах, свидетельствует о росте гражданской активности и доверия к власти, считает председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

"По предварительным данным, нынешняя явка на 6-7% выше, чем в 2012 году. Ее рост связан с повышением гражданской активности населения. На это сегодня работают многие институты, включая Общественную палату. Кроме того, растет и доверие к власти. Если бы не было взаимопонимания между институтами власти и гражданским обществом, явка такой бы не была", - отмечает он.

Как сообщает Волга Ньюс, важную роль в росте явки сыграли и общественные наблюдатели, считает Виктор Сойфер.

"Институт общественных наблюдателей возродился после соответствующих указов президента в декабре 2017 года, - напоминает он. - В регионе на избирательные участки вышли порядка 3 тысяч наблюдателей. Это, безусловно, способствовало повышению активности электората. В Общественной палате была создана специальная группа, контролировавшая их работу. Судя по первому впечатлению, люди работали добросовестно и по полной программе. Они проходили обучение, поэтому хорошо знают права избирателей, понимают свои обязанности".

Председатель Общественной палаты выразил надежду на то, что потенциал сформировавшегося корпуса наблюдателей будет иметь длительный эффект: "Наличие большого количества активных граждан стимулирует отношение жителей региона к выборам. Когда люди видят, как их соседи контролируют происходящее на участке, они сами приобретают желание пойти на выборы".

Также Виктор Сойфер обращает внимание на то, что представители участковых комиссий, избиратели и наблюдатели сделали все, чтобы выборы были прозрачными. "Каких-либо серьезных нарушений на выборах замечено не было, хотя мониторинг проводился постоянно. Были технические неровности, которые никоим образом не влияют на результат", - говорит он.

Фото: Архив «ВН»
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