В этом году в Самарской области избиратели чаще обычного портили бюллетени
17 сентября 2018 13:16
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Досрочные выборы губернатора и депутата Госдумы по 158-му округу ознаменовались в 2018 году повышенным числом испорченных бюллетеней. Оно выросло соответственно до 2,44% и 5,40%.
Аналитики предполагают, что основной причиной стало отсутствие хотя бы видимой оппозиции фаворитам, хотя достоверно дать ответ на этот вопрос может только тщательная проверка, пишет СО ОНЛАЙН.
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