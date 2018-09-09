В Самарской области проходит единый день голосования
В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. В 8:00 открылись все 1783 избирательных участка, которые будут работать до 20:00.
В единый день голосования жители Самарской области выбирают губернатора. На этот пост претендуют шесть кандидатов.
Также жителям региона предстоит выбрать из шести кандидатов на кресло депутата Государственной думы по одномандатному избирательному округу № 158. Напомним, в округ входят: Железнодорожный, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский и Самарский районы Самары, Новокуйбышевск, Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский и Нефтегорский районы, а также часть Волжского района (сельские поселения Верхняя Подстепновка, Воскресенка, Дубовый Умет, Курумоч, Подъем-Михайловка, Рождествено, Сухая Вязовка).
Жители Тольятти и Сызрани, кроме губернатора, также выбирают депутатов представительных органов. Выборы депутатов также проходят в ряде муниципальных районов, городских и сельских поселениях.
На территории Самарской области образован 21 избирательный участок по месту временного пребывания избирателей (из них 16 в Самаре).
Чтобы принять участие в голосовании необходимо прийти на свой избирательный участок с паспортом. Чтобы узнать, где находится нужный избирательный участок можно воспользоваться специальным онлайн-сервисом ЦИК РФ, пишет Волга Ньюс.
В день выборов губернатора Самарской области и депутата Государственной думы РФ 9 сентября в Самаре работает ситуационный центр, контролирующий ход голосования и соблюдение законности.
Как сообщает представитель общественности Ирина Скупова, в самом центре работают 30 волонтеров (в две смены по 15 человек), которые осуществляют мониторинг хода голосования с помощью систем видеонаблюдения, установленных на избирательных участках. 756 волонтеров от Общественной палаты Самарской области работают на участках. Вместе с ними наблюдать за соблюдением законности при голосовании будут и представители от различных партий и общественных объединений – всего более 1500 человек.
В центре работает горячая телефонная линия – каждый, заметивший ситуации, требующие проработки, может позвонить по номеру 8-960-812-83-82. Для информации и справок можно обращаться по телефону 331-11-11.
Ситуационный центр уже работал на выборах президента РФ в марте этого года.
В единый день голосования 9 сентября в Избирательной комиссии Самарской области работает и горячая линия по приему обращений от граждан — 8 800 302 21 63.
Круглосуточно работает и горячая линия связи с избирателями Самарской области Общественной палаты Самарской области: тел. 8(846) 33-77-555, 33-77-600, gor.linia2018@yandex.ru, Skype: gor.linia2018.
Также круглосуточно работает и информационно-справочный центр ЦИК России, где звонки принимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-222-11-83.
В Информационно-справочном центре избиратели и другие участники избирательного процесса могут:
— получить справочную информацию о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (в пределах соответствующего избирательного округа);
— запросить контактную информацию (адреса и номера телефонов) соответствующих избирательных комиссий;
— получить справочную информацию о проводимых избирательных кампаниях;
— получить разъяснения случаев и порядка письменного обращения в ЦИК России;
— оставить информацию для сведения;
— быть переадресованы по компетенции.
Одним из первых на участок № 3359, расположенный в школе № 170 на ул. Авроры в Самаре пришел Виктор Макаров, пишет Волга Ньюс.
"Не знаю, могу ли считать себя человеком с активной жизненной позицией в полном смысле слова, но голосовать хожу с тех пор, как перешел в категорию 18+. Думаю, это действительно важно, — говорит молодой человек. — Выборы же — они как оркестр. Людей вроде много участвует, но важен-то каждый. Когда кого-то нет, система ослабевает. Надеюсь, мой голос действительно что-то значит. Я живу в Самарской области всю жизнь, переезжать не собираюсь, поэтому имею личный интерес по поводу того, кто возьмет на себя управление регионом. Считаю, это должен быть человек со здравыми амбициями, энергией и опытом управления. По этому принципу и отправил свой голос в урну".
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