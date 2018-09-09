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В воскресенье, 9 сентября, в Самарской области проходит единый день голосования. В 8:00 открылись все 1783 избирательных участка, которые будут работать до 20:00.В единый день голосования жители Самарской области выбирают губернатора. На этот пост претендуют шесть кандидатов.Также жителям региона предстоит выбрать из шести кандидатов на кресло депутата Государственной думы по одномандатному избирательному округу № 158. Напомним, в округ входят: Железнодорожный, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский и Самарский районы Самары, Новокуйбышевск, Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский и Нефтегорский районы, а также часть Волжского района (сельские поселения Верхняя Подстепновка, Воскресенка, Дубовый Умет, Курумоч, Подъем-Михайловка, Рождествено, Сухая Вязовка).Жители Тольятти и Сызрани, кроме губернатора, также выбирают депутатов представительных органов. Выборы депутатов также проходят в ряде муниципальных районов, городских и сельских поселениях.На территории Самарской области образован 21 избирательный участок по месту временного пребывания избирателей (из них 16 в Самаре).Чтобы принять участие в голосовании необходимо прийти на свой избирательный участок с паспортом. Чтобы узнать, где находится нужный избирательный участок можно воспользоваться специальным онлайн-сервисом ЦИК РФ, пишет Волга Ньюс В день выборов губернатора Самарской области и депутата Государственной думы РФ 9 сентября в Самаре работает ситуационный центр, контролирующий ход голосования и соблюдение законности.Как сообщает представитель общественности Ирина Скупова, в самом центре работают 30 волонтеров (в две смены по 15 человек), которые осуществляют мониторинг хода голосования с помощью систем видеонаблюдения, установленных на избирательных участках. 756 волонтеров от Общественной палаты Самарской области работают на участках. Вместе с ними наблюдать за соблюдением законности при голосовании будут и представители от различных партий и общественных объединений – всего более 1500 человек.В центре работает горячая телефонная линия – каждый, заметивший ситуации, требующие проработки, может позвонить по номеру 8-960-812-83-82. Для информации и справок можно обращаться по телефону 331-11-11.Ситуационный центр уже работал на выборах президента РФ в марте этого года.В единый день голосования 9 сентября в Избирательной комиссии Самарской области работает и горячая линия по приему обращений от граждан — 8 800 302 21 63.Круглосуточно работает и горячая линия связи с избирателями Самарской области Общественной палаты Самарской области: тел. 8(846) 33-77-555, 33-77-600, gor.linia2018@yandex.ru, Skype: gor.linia2018.Также круглосуточно работает и информационно-справочный центр ЦИК России, где звонки принимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-222-11-83.В Информационно-справочном центре избиратели и другие участники избирательного процесса могут:— получить справочную информацию о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (в пределах соответствующего избирательного округа);— запросить контактную информацию (адреса и номера телефонов) соответствующих избирательных комиссий;— получить справочную информацию о проводимых избирательных кампаниях;— получить разъяснения случаев и порядка письменного обращения в ЦИК России;— оставить информацию для сведения;— быть переадресованы по компетенции.

Одним из первых на участок № 3359, расположенный в школе № 170 на ул. Авроры в Самаре пришел Виктор Макаров, пишет Волга Ньюс.

"Не знаю, могу ли считать себя человеком с активной жизненной позицией в полном смысле слова, но голосовать хожу с тех пор, как перешел в категорию 18+. Думаю, это действительно важно, — говорит молодой человек. — Выборы же — они как оркестр. Людей вроде много участвует, но важен-то каждый. Когда кого-то нет, система ослабевает. Надеюсь, мой голос действительно что-то значит. Я живу в Самарской области всю жизнь, переезжать не собираюсь, поэтому имею личный интерес по поводу того, кто возьмет на себя управление регионом. Считаю, это должен быть человек со здравыми амбициями, энергией и опытом управления. По этому принципу и отправил свой голос в урну".

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