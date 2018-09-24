У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
24 сентября 2018 09:48
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Бывший кандидат в депутаты думы Тольятти от ЛДПР Валерий Афанасов подал в суд на территориальную избирательную комиссию Автозаводского района и ее председателя Алексея Миронова. Поводом стало требование избиркома, чтобы кандидаты, прошедшие в городскую думу по партийным спискам, но не желающие становиться депутатами, в 5-дневный срок лично принесли отказ в ТИК и письменно объяснили причину своего шага.
Это требование спутало карты «соколам», которые задумали было провести серию отказов от мандатов, чтобы в итоге он достался одному из их товарищей. На выборах в гордуму список ЛДПР получил 15,21% голосов, что гарантировало «соколам Жириновского» два кресла в парламенте. Автозаводский ТИК 14 сентября провел заседание по распределению мандатов среди «списочников». И оказалось, что у ЛДПР они отошли начальнику отдела кадров школы олимпийского резерва «Волгарь» Дмитрию Дементьеву и временно неработающему Игорю Денчуку.
По информации «СО» ОНЛАЙН», в партии решили, что мандат лучше передать адвокату Евгению Архангельскому, на которого изначально и делалась ставка. Для этого с десяток «соколов» готовы были отказаться от мандатов, чтобы цепочка в конце концов дошла до адвоката. Подобная схема часто используется при проведении выборов по пропорциональной системе. Однако новое требование избиркома поставило ее под удар. В ЛДПР полагали, что документы от отказников, как это было всегда, в ТИК предоставит уполномоченный от партии. Все же по разным причинам далеко не все кандидаты-отказники могут лично явиться в избирком в 5-дневный срок.
В итоге один из кандидатов Валерий Афанасов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. По его словам, в законодательстве нет требования, чтобы не пожелавший становиться депутатом участник выборов лично приносил бумагу об отказе и, к тому же, объяснял причину. Истец просит признать эти требования незаконными и обязать Алексея Миронова устранить допущенные нарушения. В этом случае отказы сможет предоставить, как и планировалось, уполномоченный. Заседание по делу назначено на 26 сентября.
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