Путин оценил свой результат на выборах президента
19 марта 2018 10:55
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Президент России назвал свой результат на выборах «достойным». Об этом он заявил на пресс-конференции в своем избирательном штабе в Москве, передает корреспондент РБК.
Отвечая на вопрос, что он чувствует по итогам голосования, Путин заявил: «Благодарность избирателям за тот выбор, который они сделали, за доверие, которое они оказали, за оценку работы последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали, за их надежду и расчет на то, что мы будем работать — вся моя большая расширенная команда и я, ваш покорный слуга». Российский лидер отметил, что он и «его команда» будут работать «так же напряженно», но достигнут больших результатов, «чем до сих пор».
После подсчетов 70,02% протоколов действующий лидер России получил 75,91% голосов избирателей. На втором месте находится кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 13,39% За ним следует лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который получил 6,34% голосов. На четвертом месте стоит Ксения Собчак, которую поддержали 1,48% избирателей. Замыкает пятерку кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский с 0,88% голосов, пишет РБК.
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