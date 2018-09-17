Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров примет участие в торжественной церемонии вступления в должность губернатора Самарской области

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17 сентября 2018 года полномочный представитель Президента РФ в ПФОв рамках рабочей поездки в Самарскую область примет участие в торжественной церемонии вступления в должность губернатора региона, которая состоится в 14.00 в здании Самарского академического театра оперы и балета (г.Самара).Напомним, по итогам выборов губернатора Самарской области 9 сентября 2018 года Дмитрий Азаров набрал 72,63%, в голосовании приняли участие 48% избирателей.