Подарок для Кремля. Как Приволжье стало лучшим на президентских выборах
23 марта 2018 11:49
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Четвертый день страна живет в новой политической реальности. Выявление лидеров и неудачников прошедших выборов будет продолжаться до конца недели. Сравнивать будут не только регионы, но и совокупный результат работы в федеральных округах, пишет "ФедералПресс".
Анализ начинают с конца. Но с аутсайдерами пока не все так однозначно. Часть экспертов не спешит раздавать черные метки отстающим и призывают принимать во внимание различные факторы местной повестки, делая скидку главам регионов, которые только в прошлом году встали у руля субъектов с тяжелым наследием.
С лидерами все проще. На первом месте среди регионов, где наибольшую поддержку оказали Владимиру Путину, конечно, Крым, который хоть и перестал быть федеральным округом, но не потерял федерального значения. Здесь выборы проходили впервые, да еще и в годовщину судьбоносного референдума, поэтому другого результата в Крыму быть просто не могло. Как отмечают источники «ФедералПресс», в «медальном зачете» также не участвуют Южный и Северо-Кавказский округа: само словосочетание «кавказский результат» давно стало нарицательным у остальных жителей страны. Основная гонка шла между пятью федеральными округами, где на первый план выступило Приволжье, которое обошло не только Дальневосточный и Сибирский округа, но и Центральный и Северо-Западный.
Вклад Приволжского федерального округа по итогам подсчета голосов, отданных за Путина, оказался наиболее весомым не только в процентном соотношении, но и в количественном. В регионах ПФО на избирательные участки пришли 15 млн 870 тыс. человек. За Путина проголосовали более 12 млн 272 тыс. человек. Результат ПФО действительно стал приятным подарком для Кремля, отмечают эксперты. По количеству голосов за действующего президента страны в ПФО проголосовало в два раза больше избирателей, чем в Москве и Московской области вместе взятых. Там за Путина проголосовало чуть менее 6 млн человек. В процентном соотношении этот показатель также ниже, чем в ПФО: в Москве свои голоса за Путина отдали 71 % избирателей, в Московской области 74,5 %. Тогда как в ПФО во время голосования свою поддержку действующему президенту выразили 77,33 %, граждан пришедших на избирательные участки.
Явка в ПФО оказалась также выше, чем в столице и Подмосковье. В Москве на избирательные участки пришло 59,95 % избирателей, в Московской области 63,6 %. В Приволжском федеральном округе явка составила 69,65 %. Между тем, эксперты отмечают то, что КПРФ на этих выборах в округе показала свой исторический минимум. Политолог Евгений Минченко в телеграм-канале «Gosovet 2.0.» напоминает, что старт кампании Путина был дан именно в ПФО – во время встречи на ГАЗе в Нижнем Новгороде. Комментируя итоги голосования в ПФО, в публикации канала отмечается, что стабильные результаты и рост по всем субъектам и явки, и процента, одни из самых высоких в стране: «ощутимо выросла поддержка Путина в региональных столицах и в городах в целом».
Высокие результаты округа на выборах можно объяснить и хорошей работой привлеченных лидеров общественного мнения, считает доверенное лицо Владимира Путина в Самаре Вадим Нуждин: «В регионах округа была проведена большая, хорошо спланированная работа, которая и позволила получить такой высокий процент голосов тех, кто доверяет Путину. И по явке, и по проценту голосования за нашего лидера Приволжский федеральный округ внес наиболее весомый вклад в общую победу».
Но самое главное, удалось обеспечить безупречную чистоту голосования», отмечает Нуждин. «В 14 регионах ПФО не было выявлено ни одного нарушения, которое отмечено на федеральном уровне», – заключает эксперт.
«В целом можно говорить, что Приволжскому округу удалось провести прозрачные и открытые выборы», – отмечает руководитель нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов. «Об этом свидетельствует и то, что регионы округа показали относительно ровные результаты голосования, когда нет очевидных аутсайдеров или наоборот, заоблачных результатов, которые могли бы вызвать сомнения. В большинстве случаев хорошие результаты показывали административные центры субъектов (Уфа, Казань, Чебоксары, Пенза), а также ряд городов второго уровня»,– заключил эксперт.
Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральный округа по процентным показателям количества избирателей проголосовавших за Путина идут практически вровень. Здесь счет пошел уже на десятые и даже сотые процента. Но уральцы вырвались вперед с результатом 75,56 %. У ЦФО и СЗФО 75,10 % и 75,08 % соответственно. УрФО в этом соревновании трех округов оказались лучшими и по явке. На избирательные участки здесь пришло 67,44 % избирателей. У Центрального федерального округа высокие показатели явки около 72 % оказались в Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Орловской областях. В Брянской области на выборы пришли 79,71 %, но эту радужную картину региону подпортили показатели Тверской, Ивановской областей и Москвы, где явка так и не преодолела 60-ти процентный барьер. Итог по округу только 64,37 %.
В Северо-Западном федеральном округе на выборы пришло 63,20 % избирателей. Здесь также барьер в 60 % стал непреодолимой преградой для Новгородской, Архангельской областей и республики Карелия. Сибирский округ – зона контрастов, здесь были регионы рекордсмены, такие как, республика Тыва, где на выборы пришло 93,6 3%, из которых 91,98 % отдали свои голоса действующему президенту. Но были и регионы, где явка оказалось значительно ниже, например, Забайкальский край, на избирательные участки здесь пришло 57,98 %.
На последнем месте и по явке и по проценту голосования стоит Дальневосточный федеральный округ, где избирательная активность составила только 63,99 %, а результат голосования за Путина в среднем составил 66,22 %.
Политические эксперты, близкие к Старой площади, отмечают, что там не будет спешить с оргвыводами до окончательного прояснения всех аспектов голосования по округам.
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