Особое внимание на выборах в Самарской области уделяют доступности участков маломобильным гражданам

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9 сентября на территории Самарской области проходит единый день голосования. На каждом из 1783 избирательных участков сегодня выбирают губернатора региона, часть жителей выбирают депутата Государственной думы РФ (158 одномандатный округ). В Сызрани, Тольятти, в некоторых внутригородских районах г.о.Самары, а также в Алексеевском, Борском, Волжском, Безенчукском, Клявлинском, Кошкинском, Красноармейском, Ставропольском, Сызранском районах проходят выборы депутатов в местные законодательные собрания.При подготовке избирательных участков текущих выборов особое внимание уделили доступности маломобильных граждан. Так, 98% избирательных участков г.о. Самары расположены на первых этажах – это делает их максимально доступными и комфортными для голосующих. В работе на этих выборах задействованы и волонтёры, оказывающие помощь пожилым и маломобильным гражданам. Кроме того, несколько временных избирательных участков открыты на территориях больниц, где работа продолжается несмотря на воскресный день. В них отдать свой голос могут как сотрудники учреждений, вышедшие на дежурство, так и сами пациенты. Пациенты, ограниченные в передвижениях по состоянию здоровья, могут проголосовать не выходя из палаты, к ним сотрудники избирательных участков поднимаются сами.Напомним, временные участки открыты и на нескольких предприятиях региона, работающих непрерывно.Фото pixabay.com