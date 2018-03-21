На выборах Президента РФ Самарская область показала высокий прирост явки
21 марта 2018 14:10
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По итогам прошедших 18 марта выборов президента РФ Самарская область показала высокий прирост явки — по сравнению с аналогичной кампанией 2012 года она увеличилась на 6,14% и составила 66,91%.
Отметим, что в сравнении с другими регионами, в которых также осенью 2017 г. сменились губернаторы, это лучший показатель.
По явке Самарская область вышла на 36 место (с 61-го в 2012 г. и 74-го в 2008 г.). А по абсолютным показателям динамики явки в сравнении с 2012 г. область заняла 10 место в России — на выборы пришли на 99 тыс. человек больше.
Что касается голосования за Владимира Путина, набравшего в регионе 75,82%, то Самарская область поднялась на 39 место (в 2012 г. — 64, в 2008 г. — 72). По абсолютной динамике голосования за Владимира Путина по сравнению с 2012 г. область с приростом в 323 тыс. голосов находится на шестом месте в стране и на третьем месте среди субъектов, где осенью сменились главы.
Регион с 1,235 млн голосами находится на четвертом месте в ПФО по абсолютному вкладу в победу президента (после Татарстана, Башкортостана и Нижегородской области), пишет Волга Ньюс.
По мнению сопредседателя Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александра Брода, хорошая динамика активизации электората является следствием обновления руководства региона, "кредита доверия врио губернатора Дмитрию Азарову, который уже активно включился в руководство регионом, проявил свою мобильность, вдумчивость".
Важно при этом, что эта активизация не нагнеталась за счет административного ресурса, принуждения, подкупа, отмечает эксперт.
"Конечно, сработала и хорошая информированность избирателей. Когда я приезжал в Самару, видел больше количество информационных баннеров о выборах и серьезную медиа-кампанию в электронных, печатных СМИ. Ну, и сам по себе институт общественного наблюдения оживил представления жителей региона о выборах, то есть появилась новая сила, представляющая институты гражданского общества. Около 3 тыс. наблюдателей было подготовлено в регионе — это гражданские активисты, лидеры общественного мнения, неравнодушные люди, которые тоже задавали тон, следили за прозрачностью и законностью избирательных процедур", — отмечает Александр Брод.
Хотя, по его словам, были и некоторые шероховатости. "Мне звонили несколько человек из региона, говорили о том, что был сильный снегопад, и коммунальные службы, в частности, в Самаре, до обеда не оперативно расчищали дороги и тротуары, что, в общем-то, создавало трудности для доступа к участкам, особенно, для пожилых людей. Это, конечно, стоит учесть и мобилизовывать коммунальщиков именно в таких условиях на будущее", — считает эксперт.
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