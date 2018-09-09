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Новости /  Политика /  Выборы 2018  

На молодежном УИКе в Самаре креативно подошли к процессу выборов

9 сентября 2018 12:01
162
На молодежном УИКе в Самаре креативно подошли к процессу выборов Члены комиссии вели непрерывную трансляцию голосования в Instagram.
Члены комиссии вели непрерывную трансляцию голосования в Instagram.

В воскресенье, 9 сентября, в России проходит единый день голосования. Свое волеизъявление демонстрируют и жители Самарского региона. Особая атмосфера царит на УИК 3045, где работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области.

"На нашем участке трудятся молодые люди от 20 до 28 лет. Большая часть из них — это студенты Самарского университета юридического факультета", — рассказал председатель участка Валентин Сульянов.

Молодой человек работает на ПАО "Кузнецов" слесарем-сборщиком ракетных двигателей. Он как и другие члены УИК прошел обучение у специалистов областной и территориальный избирательных комиссий.

К избирательному процессу молодежь подошла креативно. Члены комиссии встречали людей в фирменных майках с надписью "Самый молодой в России" и вели непрерывную трансляцию голосования в Instagram.

Кроме того, участок украсили школьные рисунки на избирательную тематику, голосующим раздавали воздушные шары с символикой выборов, а на выходе посетителей участка ждал настоящий электоральный экзамен. Ответив на вопросы о выборах, голосующие получали обложки на паспорт и наборы стикеров, пишет Волга Ньюс.

Фото: Владимир Котмишев

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