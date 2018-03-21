Михаил Маряхин: "Высокая явка - это самое яркое подтверждение легитимности выборов"
21 марта 2018 13:43
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Прошедшие выборы президента для Самарской области стали знаковыми - регион продемонстрировал высокую явку, а прозрачность избирательного процесса обеспечивало рекордное число наблюдателей, пишет Волга Ньюс.
"Привлечение независимых общественных наблюдателей, конечно же, сделало выборы более честными, прозрачными, чем в прошлые годы, - говорит Александр Степанов, лидер фракции ЛДПР в Самарской губернской думе. - Замечания у нас, конечно, были, но никаких вопиющих нарушений я не заметил. Насколько я знаю, другими партиями также не было зафиксировано каких-либо серьезных инцидентов".
Лидер фракции КПРФ в Самарской губернской думе Алексей Лескин также отметил важную роль наблюдателей.
"Присутствие любого наблюдателя - хоть местного, хоть международного - хорошо влияет на членов избирательных комиссий. Их задача - помочь избиркомам провести процедуру голосования в рамках правого поля. Наблюдателей от КПРФ мы, например, обучали два месяца. Мы даже сымитировали избирательный участок в учебной аудитории, чтобы людям потом было проще работать в реальной обстановке. И надо сказать, что в результате эти выборы прошли стерильно", - считает он.
Алексей Лескин также напоминает о серьезной работе по информированию граждан о предстоящих выборах: "Явка, конечно, ожидалась высокая, потому что это главные выборы страны. Но надо отдать должное и властям, и общественным организациям, и избиркомам - дошли до каждого избирателя и проинформировали, что 18 марта будут выборы президента. Работа была проведена очень большая!"
Секретарь регионального отделения "Единой России" Екатерина Кузьмичева подчеркивает, что выборы были проведены строго в рамках правового поля и нигде не было нарушено конституционное право граждан проголосовать.
"Такое количество международных и общественных наблюдателей подтверждает чистоту и прозрачность выборов. В конечном итоге и наши оппоненты подтвердили это, - комментирует она. - Выборы прошли честно, легитимно, прозрачно. В адрес нашего региона практически не было нареканий, это буквально единичные случаи. Причем это технические замечания, а не принципиальные нарушения предвыборного законодательства".
Сравнивая прошедшую избирательную кампанию с выборами 2012 г., Екатерина Кузьмичева говорит о беспрецедентной активности граждан. Результаты голосования свидетельствуют о том, что лидера нашей страны поддерживает абсолютное большинство граждан, проживающих на территории Самарской области, отмечает она.
"Никаких существенных нарушений в нашем регионе замечено не было, никаких скандалов не случилось, - согласен с представителями других партий лидер фракции "Справедливой России" в губернской думе Михаил Маряхин. - И я вижу здесь большую разницу с прошлыми выборами. Качество работы наблюдателей, их количество стали предохранителем, гарантией от нарушений. На пользу пошло и возрождение института общественных наблюдателей".
Оценивая существенную динамику явки в сравнении с выборами 2012 года, он делится мнением, что граждане "хотели выразить свою позицию, показать целостность, единство российского народа перед лицом внешних угроз".
"На этих выборах была продемонстрирована самая широкая поддержка национального лидера. Очевидно, что высокая явка - это самое яркое подтверждение легитимности выборов", - считает Михаил Маряхин.
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