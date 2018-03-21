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Матвиенко призвала россиян обращаться в ЕСПЧ из-за срыва голосования на Украине

21 марта 2018 13:09
63
Матвиенко призвала россиян обращаться в ЕСПЧ из-за срыва голосования на Украине
Об этом она заявила на заседании верхней палаты парламента.

Граждане России, которые из-за препятствий со стороны украинских властей не сумели проголосовать на выборах президента РФ, могут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Граждане действительно могут в суды обратиться. И в ЕСПЧ пусть обратятся, они [ЕСПЧ] же выступают за строгое соблюдение прав человека, вот посмотрим, какая будет реакция», — сказала она на заседании верхней палаты парламента.

Кроме того, о возможности обратиться в суд напомнила в ходе заседания сенатор Людмила Бокова. Она назвала препятствия для голосования россиян в посольстве в Киеве и консульствах в Одессе, Харькове и Львове нарушением прав человека, передает ТАСС.

По ее мнению, международное сообщество должно отреагировать на срыв выборов президента РФ на территории Украины, пишут "Известия".

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