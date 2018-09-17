К трансляции церемонии вступления в должность Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова все готово
17 сентября 2018 13:49
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К трансляции церемонии вступления в должность Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова все готово. Для тех, кто не успеет посмотреть трансляцию в прямом эфире, ГТРК «Самара» и ТРК «Губерния» покажут повтор сегодня вечером в 19.00 и в 21.00 соответственно, сообщает Департамент информационной политики региона.
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