Избирком Самарской области озвучил результаты голосования на досрочных выборах губернатора на 6:00
10 сентября 2018 09:54
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Избирательная комиссия Самарской области озвучила результаты голосования на досрочных выборах губернатора на 6:00. Лидирует представитель «Единой России» Дмитрий Азаров. Он набрал 73,07% голосов. Это 807417 избирателей, пишет 63.ру.
— На втором месте располагается коммунист Алексей Лескин. Он набрал 9,87% голосов (109089). Замыкает тройку лидеров представитель ЛДПР Александр Степанов. За него проголосовали 5,67% избирателей (62676), — рассказали в избиркоме.
Виталий Кирсанов из партии «Коммунисты России» набрал 3,95% голосов (43664), Галина Баранова из «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — 2,57% (28426), а Михаил Маряхин из Справедливой России — 2,47% (27294).
9 сентября в Самарской области прошли выборы губернатора, депутата в Госдуму от 158-го избирательного округа, депутатов местные законодательные собрания районов Самары, гордумы Тольятти и Сызрани.
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