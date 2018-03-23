Ирина Скупова: «Началось возрождение каких-то характерных именно для Самары демократических традиций»
23 марта 2018 10:49
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На выборах 18 марта Самарская область вошла в топ-10 регионов по динамике в абсолютной явке, прибавив по сравнению с 2012 годом 6,14%. Поддержка действующего главы государства в регионе увеличилась на 17,26%, достигнув рекордной в XXI веке цифры в 75,82% голосов.
Советник губернатора Самарской области Ирина Скупова отмечает, что прошедшие выборы оказались на порядок приличнее многих предыдущих кампаний.
- В нашем регионе не было такой оголтелой односторонней агитации за одного из претендентов на пост Президента. У всех кандидатов были прекрасные возможности для политического самовыражения, для общения со своими сторонниками, - отмечает она. - И для меня лично важны даже не проценты, поданные за какого-то кандидата, не явка, а то, что началось возрождение каких-то характерных именно для Самары демократических традиций.
Искусство политика состоит в том, чтобы не переходить грань нарушения закона в какой-то искусственной мобилизации избирателей и при этом нести ответственность за хорошие результаты голосования в регионе. По-моему, Дмитрию Азарову это удалось достаточно органично. Не было принуждения, не было шестичасовых встреч с прокачиванием мозгов: «Слышать и слушать только мой монолог». Слушали всех, и, если что-то не срабатывало и вызывало внутреннее отторжение, это воспринималось и корректировалось.
Для меня достигнутый результат тоже был удивительным. Я пропустила избирательные кампании в предыдущие годы, потому что жила в другом городе. И сейчас, когда я не успевала проголосовать к семи часам вечера, а явка росла и росла, у меня возникло ощущение определенной гражданской неполноценности: все проголосовали, а я здесь занимаюсь какими-то организационными вопросами в Ситуационном центре. Для меня очевидно: произошел какой-то возврат к идентичности региона.
Автор — Николай Егоров.
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