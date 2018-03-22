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Новости /  Политика /  Выборы 2018  

Дмитрий Орлов: "В Самарской области сформировалась атмосфера доверия к выборному процессу"

22 марта 2018 09:33
99
Дмитрий Орлов:
Рост явки в АПЭК связывают со сменой руководства региона и последующими реформами.

Самарская область на прошедших 18 марта президентских выборах продемонстрировала прирост явки по сравнению с кампанией 2012 года в 6,14%. Это лучший показатель среди регионов, в которых осенью 2017 г. сменились губернаторы, и 13-й по всей стране.
Явка в Самарской области составила 66,91%, Владимир Путин набрал в регионе 75,82% голосов (39 место среди субъектов РФ).

Рост явки в Самарской области, согласно исследованию Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), посвященному особенностям президентской кампании в регионах, связан "со сменой руководства региона и последующими реформами".

Напомним, в сентябре 2017 г. указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Самарской области был назначен Дмитрий Азаров.
В исследовании АПЭК отмечается, что многие воспринимали нынешнюю президентскую кампанию как серьезный "экзамен" для врио губернаторов, назначенных осенью 2017 года, пишет Волга Ньюс.

"Безусловно, явка в ходе данной кампании в регионе зависит не только от усилий его руководства, но и от федеральных факторов. Тем не менее там, где новой администрации удалось сохранить позитивные ожидания населения после смены губернатора и попытаться наладить более интенсивный диалог с общественностью, чем это удавалось их предшественникам, активность избирателей в итоге оказалась достаточно высокой", - отмечается в исследовании.

В пример эксперты приводят Самарскую область, поясняя, что прежде возглавлявший регион Николай Меркушкин добивался "эффектных официальных результатов агрессивными методами электорального менеджмента".

"Врио губернатора Дмитрий Азаров взял на вооружение более тонкие подходы к предвыборной работе с населением. В итоге по уровню явки Самарская область заметно опередила не только собственные показатели 2012 года (67,65% против 60,77%), но и активность избирателей в соседней Саратовской области (там, по предварительным данным, на участки пришло 66,56% избирателей), хотя на предыдущих президентских выборах соотношение было обратным", - констатируют аналитики.

Генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов, в свою очередь, добавил, что, по его мнению, из врио губернаторов последней волны Дмитрий Азаров на этих выборах продемонстрировал наилучшие результаты.

"И дело не только в росте явки, благоприятных результатах Владимира Путина, позитивной динамике по целому ряду параметров в сравнении с 2008 и 2012 годами, но и в изменении общей атмосферы выборов. Совершенно очевидно, что теперь в регионе сформировалась атмосфера доверия к выборному процессу, что долгое время не было для региона свойственно. Более того, были характерны скандалы, различные претензии к организаторам выборов разного уровня. И это сочетание позитивной динамики и реальной легитимности, признание выборов населением, отсутствие скандалов, претензий - все это, конечно, позитивно характеризует политический менеджмент региона и, прежде всего, лично врио губернатора Дмитрия Азарова", - убежден Дмитрий Орлов.

Фото: vm.ru


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