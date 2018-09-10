Дмитрий Азаров: "Доверие людей накладывает ответственность, и я эту ответственность чувствую"
10 сентября 2018 09:10
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В понедельник, 10 сентября, поздно ночью кандидат на пост губернатора Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в прямом эфире федерального мультимедийного проекта "Ночь выборов" и стал гостем студии ГТРК "Самара", пишет Волга Ньюс.
"Отрадно, что за весь день не было зафиксировано ни одного серьёзного нарушения, а те жалобы, которые поступили в облизбирком, были отработаны и признаны несостоятельными. Выборы прошли в атмосфере честного соперничества и не было никаких грязных технологий. Я очень рад, что несмотря на хорошую погоду, жители Самарской области пришли на избирательные участки", — заявил в федеральном эфире Дмитрий Азаров. Он поблагодарил своих оппонентов в борьбе за губернаторское кресло за честность и жителей региона за желание внести свой вклад в будущее Самарской области.
В самарской студии ГТРК "Самара", где с 9 вечера приглашенные эксперты и кандидаты в губернаторы обсуждали ход голосования и подводили итоги единого дня голосования, Дмитрий Азаров подчеркнул, что главный результат завершившейся кампании — показатель уровня поддержки его работы со стороны жителей губернии.
Он добавил, что все разумные предложения своих конкурентов на выборах возьмёт на вооружение. "Уверен, что только вместе мы сможем сделать большее на благо Самарской области, вместе, в том числе, и с другими политическими партиями", — сказал врио губернатора.
Дмитрий Азаров прокомментировал собственный фактический отказ от ведения избирательной кампании. Он пояснил, что это было обусловлено высокой загрузкой работой на посту врио губернатора. "Я понял, что честно выполняя свои обязанности, работая по 14-16 часов в сутки, я принесу больше пользы, чем если буду заниматься агитацией. А люди сами сделают свой выбор. Я вижу, что поддержка земляков есть, а для меня это очень важно и дорого", — сказал руководитель области.
Характеризуя завершившуюся кампанию, Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Самарской области возросла политическая культура как населения, так и самих участников выборных процессов. В итоге в губернии не использовались "чёрные" политтехнологии. "Я хочу поблагодарить своих коллег, за то, что честно и открыто вели политическую борьбу, продемонстрировав высокий уровень политической культуры", — заявил Дмитрий Азаров.
Руководитель области подчеркнул, что он сразу включается в работу по выполнению наказов избирателей: "Мы вместе с людьми разработали долгосрочную стратегию развития региона. Я должен с первого рабочего дня исполнять задуманное вместе с людьми. Доверие людей накладывает ответственность, и я эту ответственность чувствую".
Также Дмитрий Азаров анонсировал изменения структуры областного правительства и ротацию кабинета министров. "Совершенно очевидно, что обновление кадрового состава областного правительства произойдет. Я дал шанс каждому, кто работает в правительстве региона, себя проявить, перестроиться. У многих это получилось, но кто-то был менее успешен", — сказал глава региона.
В завершении прямого эфира Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Самарской области за оказанную поддержку. "Я каждый день, каждый час буду делать все, чтобы это доверие оправдать. Приложу все усилия, чтобы наш регион процветал, чтобы росло благосостояние каждой семьи", — сказал руководитель области.
По состоянию на 23:00 9 сентября в систему ГАС "Выборы" было введено почти 42% протоколов участковых избирательных комиссий по выборам губернатора. 76,5% из обработанных голосов избирателей получил Дмитрий Азаров, почти 9% — Алексей Лескин, 5% — Александр Степанов.
Фото: tvsamara.ru
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