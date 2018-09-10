Беспорядка на выборах в Самарской области не было

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Главным Управлением Министерства внутренних дел по Самарской области во взаимодействии с другими правоохранительными органами и общественностью полностью реализован комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения Единого дня голосования в Самарской области.В мероприятиях по обеспечению общественного порядка на избирательных участках были задействованы 5422 сотрудника органов внутренних дел, 679 представителей общественных формирований правоохранительной направленности, 200 сотрудников Росгвардии.В результате принятых мер нарушений, способных повлиять на итоги выборов, не допущено. После закрытия участков полицейские обеспечивают безопасную транспортировку избирательной документации в территориальные избирательные комиссии и будут нести службу до окончания подсчета голосов.Сотрудникам, выполнявшим служебные обязанности в Единый день голосования, были созданы условия для реализации их избирательных прав.Грамотные и профессиональные действия сотрудников полиции получили положительную оценку со стороны руководства Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и территориальных избирательных комиссий, сообщает облМВД.