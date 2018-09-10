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Новости /  Политика /  Выборы 2018  

Беспорядка на выборах в Самарской области не было

10 сентября 2018 12:24
126
Беспорядка на выборах в Самарской области не было
Общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения Единого дня голосования в Самарской области обеспечены в полном объеме.

Главным Управлением Министерства внутренних дел по Самарской области во взаимодействии с другими правоохранительными органами и общественностью полностью реализован комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения Единого дня голосования в Самарской области.

В мероприятиях по обеспечению общественного порядка на избирательных участках были задействованы 5422 сотрудника органов внутренних дел, 679 представителей общественных формирований правоохранительной направленности, 200 сотрудников Росгвардии.

В результате принятых мер нарушений, способных повлиять на итоги выборов, не допущено. После закрытия участков полицейские обеспечивают безопасную транспортировку избирательной документации в территориальные избирательные комиссии и будут нести службу до окончания подсчета голосов.

Сотрудникам, выполнявшим служебные обязанности в Единый день голосования, были созданы условия для реализации их избирательных прав.

Грамотные и профессиональные действия сотрудников полиции получили положительную оценку со стороны руководства Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и территориальных избирательных комиссий, сообщает облМВД.


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