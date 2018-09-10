Беспорядка на выборах в Самарской области не было
10 сентября 2018 12:24
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Главным Управлением Министерства внутренних дел по Самарской области во взаимодействии с другими правоохранительными органами и общественностью полностью реализован комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения Единого дня голосования в Самарской области.
В мероприятиях по обеспечению общественного порядка на избирательных участках были задействованы 5422 сотрудника органов внутренних дел, 679 представителей общественных формирований правоохранительной направленности, 200 сотрудников Росгвардии.
В результате принятых мер нарушений, способных повлиять на итоги выборов, не допущено. После закрытия участков полицейские обеспечивают безопасную транспортировку избирательной документации в территориальные избирательные комиссии и будут нести службу до окончания подсчета голосов.
Сотрудникам, выполнявшим служебные обязанности в Единый день голосования, были созданы условия для реализации их избирательных прав.
Грамотные и профессиональные действия сотрудников полиции получили положительную оценку со стороны руководства Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и территориальных избирательных комиссий, сообщает облМВД.
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