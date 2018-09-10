Александр Хинштейн поблагодарил самарцев за голосование
10 сентября 2018 09:25
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Советник Росгвардии Александр Хинштейн, который 9 сентября баллотировался в Госдуму от Самарской области, поблагодарил самарцев за голосование. Об этом он написал в своем твиттере:
"Хочу поблагодарить жителей 158-го округа, всех самарцев за высокую активность, гражданскую позицию и поддержу. В период избирательной кампании я получил более 12 тыс. обращений. Впереди у нас очень много работы. Уверен, что вместе мы сумеем изменить жизнь региона к лучшему!"
"Полагаю, исход выборов определён: обработано 98.28% бюллетеней, за меня проголосовало без малого 57%, отрыв от следующего кандидата в 4 раза. От души благодарю самарцев за доверие. Впереди -много работы и очень мало времени. Раскачиваться некогда. Нужно приступать прямо сейчас".
Напомним, в единый день голосования 9 сентября в Самарской области прошли также губернаторские выборы. На них, по предварительным итогам, с большим отрывом победил врио губернатора, представитель «Единой России» Дмитрий Азаров.
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