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Александр Дроботов: "Как показала практика, наблюдатели - востребованный общественный институт"

21 марта 2018 12:58
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Александр Дроботов:
В Тольятти на прошедших выборах президента 72,2% избирателей, пришедших на участки, отдали голоса за Владимира Путина.

Явка при этом составила 60,5%.
Активнее других голосовал Комсомольский район, где явка составила 64,6%. В Автозаводском районе на участки пришли 60,23% избирателей, в Центральном - 58,3%.

Павел Грудинин набрал 13% голосов горожан, Владимир Жириновский - 6,12%, Ксения Собчак - 2,33%, Григорий Явлинский - 1,41%.

На избирательных участках Тольятти работали 527 независимых наблюдателей, в числе которых были представители общественных советов районов Тольятти, Общественной палаты и общественного совета гордумы, представители НКО, нотариусы и др. Все они прошли обучение, организованное Общественной палатой региона.

Кроме того, был сформирован пул лидеров общественного мнения из шести человек, наделенных статусом наблюдателей от Общественной палаты РФ.

Также избирательные участки города посетили международные наблюдатели стран СНГ и ОБСЕ.
"Казахстану есть чему поучиться у России: выборы здесь всегда проходят на очень высоком уровне, причем профессионально работают все: и председатели участковых комиссий, и члены избиркома, и наблюдатели", - поделилась впечатлениями международный наблюдатель из Казахстана Людмила Мацупа.

Она отметила использование электронной системы голосования, которая позволяет обходиться без ручного подсчета и оперативно готовить итоговые протоколы, пишет Волга Ньюс.

"Меня приятно поразила высокая явка людей в утренние часы, сразу после открытия пунктов. И, что важно, было много не только людей преклонного возраста, но и молодежи. Хотя мы знаем по опыту других стран, в том числе и Казахстана, что молодежь неактивно идет на выборы", - говорит наблюдатель.

В день выборов Людмила Мацук присутствовала на открытии временного избирательного участка на АвтоВАЗе. Подобная практика на автогиганте использовалась впервые.

"Пусть невозможно остановить непрерывный цикл работы предприятия, но есть возможность дать работникам шанс реализовать свое конституционное право. Люди довольны предоставленной им возможностью своевременно проголосовать", - комментирует она увиденное на участке.

Куратор общественных наблюдателей от Общественной палаты Самарской области по Комсомольскому району Александр Дроботов отмечает высокий уровень подготовки членов участковых избирательных комиссий.

"Отдельное спасибо - наблюдателям от общественных организаций, политических партий и Общественной палаты РФ, которые своевременно поправляли членов избирательных комиссий, если те допускали незначительные отклонения от процедуры", - говорит он. - Спасибо Общественной палате РФ, запустившей такую инициативу в регионы РФ. Как показала практика, наблюдатели - это востребованный общественный институт, который может стать прекрасной базой для формирования кадрового резерва как для УИК, так и ТИК в городах и муниципальных районах. Думаю, практика применения общественных наблюдателей будет дополнена, и они продолжат свою работу на предстоящих выборах в сентябре 2018 года".
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Комментарии



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Александр Дроботов: "Как показала практика, наблюдатели - востребованный общественный институт"
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